Sau biến cố mẹ qua đời, Diễm My 9X trở lại với thần thái đỉnh cao

Trở lại với vai diễn trong bộ phim cung đấu Phượng Khấu, nữ diễn viên Diễm My 9X sau một thời gian vắng bóng cũng khiến khán giả vô cùng háo hức. Từ trước đến nay, Diễm My 9x được biết đến là nữ diễn viên đóng được rất nhiều thể loại phim. Trong dự án Phượng Khấu lần này, người đẹp một lần nữa khiến không ít người xuýt xoa khi xuất hiện với bộ trang phục hoàng tộc cung đình. Nam ca sĩ Long Nhật còn nhật xét rằng trông Diễm My như một cô gái Huế thật sự với thần thái đỉnh cao.

Được biết, trang phục của Diễm My 9x nói riêng và toàn bộ dàn diễn viên trong phim chiếm hơn 1/3 kinh phí sản xuất. Có thể thấy những chi tiết thêu thùa tỉ mỉ trên chiếc áo hoàng gia màu đỏ cam nổi bật được Diễm My khoác lên người. Điểm cộng chính là chiếc mấn màu xanh đội đầu cùng phụ kiện vòng cổ, bông tai ngọc trai kết hợp tôn lên vẻ đài các của nữ diễn viên.

So với các "phi tần" khác, trang phục hoàng tộc của Diễm My trông có vẻ đơn giản hơn nhưng lại toát lên vẻ điềm đạm, dịu dàng và nền nã. Nhiều người dự đoán, người đẹp 9X có khả năng sẽ sở hữu một vai diễn đậm chất công – dung – ngôn – hạnh của phụ nữ Việt.

Từ Mỹ nhân kế đến Phượng Khấu, có thể thấy, nữ diễn viên rất có duyên và thu hút với những bộ trang phục mang màu sắc cổ trang.

Trong dự án web drama lần này, Diễm My 9X sẽ vào vai Thái tử phi xinh đẹp và duyên dáng – đóng cặp với Jun Phạm. Từ những hình ảnh của trailer, khán giả đang vô cùng thích thú với nụ hôn của cặp đôi.

Đặc biệt, với ánh mắt đầy nội tâm ám ảnh cuối cùng ở trailer, có lẽ, người hâm mộ hiện rất hồi hộp với vai trò của Diễm My trong phim.

"Tôi thấy được ở đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh sự máu lửa với nghề. Khi thấy anh Tuấn Anh thực hiện dự án này và post những trang phục cung đình, My thực sự rất thích. Bản thân My thích Văn, thích Sử, thích tìm hiểu về văn hóa, bởi vậy, khi được đạo diễn ngỏ lời mời tham gia bộ phim, My rất hạnh phúc" - nữ diễn viên chia sẻ.