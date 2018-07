Kẻ giết anh trai và mẹ nuôi: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

Đám tang buồn trong căn nhà nhỏ ngõ 23 Chợ Hàng

Lạnh lùng sát hại mẹ nuôi

Liên quan đến vụ em trai sát hại anh trai và mẹ nuôi ở Hải Phòng, tiếp xúc với PV Báo Giao thông, ông Bùi Đức Chất (67 tuổi) - người bán quán nước ở đầu ngõ 47 Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng cho biết: bà Hoàng Thị Ngọc Bích (SN 1960, trú tại số 38B Kỳ Đồng), chồng mất đã 20 năm nay và có một con trai nhưng đi tàu biển không có nhà. Ở cùng bà Bích có con dâu mới sinh cháu nội hơn 2 tháng tuổi. Nghe nói, khi sự việc xảy ra người thân liên hệ với con trai bà Bích thì tàu anh này đang ở Hồng Kông.

“Trước đây, Hiếu thuê nhà và mở xưởng bánh mỳ ở số 40 Kỳ Đồng bên cạnh nhà bà Bích cách đây khoảng 5 năm trước, nhưng chỉ làm được hơn 2 năm thì đóng cửa. Trong thời gian này, Hiếu có nhận bà Bích làm mẹ nuôi. Không ngờ chính đứa con nuôi này lại là người sát hại dã man người mẹ nuôi”, ông Chất bần thần.

Theo lời bà Trần Thị Xuân (65 tuổi) - Tổ trưởng Tổ dân phố, khoảng 5h15 ngày 27/7 khi đứng trước cửa nhà mình bà có nghe thấy to tiếng ở nhà bà Bích “Bác lậy cháu” tầm 2-3 câu. Tưởng là trong nhà người thân cãi cọ nhau chuyện bình thường nên bà cũng không để ý. Nhưng sau đó, bà nhìn thấy một người đàn ông mặc áo kẻ màu vàng với dáng vẻ hớt hải đi ra từ nhà bà Bích rồi nhanh chóng lên xe máy phóng đi.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi) ở ngõ 47 Kỳ Đồng kể, lúc hơn 5h sáng ngày 27/7, như thường ngày anh dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì thấy một nam thanh niên đi xe máy đến trước cửa nhà số 38B Kỳ Đồng gọi bà Bích, lúc này cửa vẫn đóng. Nghĩ là người thân nên anh cũng không để ý.

“Một lúc sau, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi và mọi người vội chạy sang thì thấy bà Bích với nhiều vết đâm, chém đã nằm gục trên vũng máu giữa nhà, bên cạnh là một người phụ nữ đang kêu cứu thảm thiết. Còn người nam thanh niên đi xe máy gọi cửa đã không còn ở đó”, anh Tuấn thuật lại cảnh tượng kinh hoàng.

Một người phụ nữ chứng kiến vụ án kinh hoàng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5h15 sáng 27/7, lúc đó bà đang đi từ tầng 3 xuống tầng 1 tại nhà bà Bích thì hoảng sợ khi thấy một nam thanh niên đang dùng dao đâm bà Bích. Mặc cho bà Bích van xin nhưng người nam thanh niên kia vẫn tiếp tục đâm tới khi bà Bích gục xuống nền nhà.

“Lúc đó, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi, tôi van xin cậu ấy dừng tay nhưng cậu ta vẫn cố đâm thêm vài nhát rồi mới bỏ đi. Sau đó, tôi đã hô hoán mọi người xung quanh giúp đỡ”, người phụ nữ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho người phụ nữ bị con nuôi sát hại tại 38B Kỳ Đồng

Nỗi đau người mẹ hai con

Trước khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, tại nhà số 24/23 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Đàm Văn Hiếu đã dùng dào đâm anh trai của mình là Đàm Văn Thắng tử vong.



Theo chú Phạm Văn Dậu ở số 28/23 Chợ Hàng là hàng xóm của gia đình bà My, khoảng 5h ngày 27/7, khi vừa thức dậy thì chú nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bà My, khi mọi người sang tới nơi thì thấy bà My khóc thảm thiết, tay đang ôm Thắng - người con trai lớn đã nằm gục dưới nền nhà với nhiều vết thương đẫm máu.



Cô Lê Thị Lan - bán hàng nước đầu ngõ 34 Chợ Hàng cho biết, xưởng bánh mỳ ở số 36 Chợ Hàng ngay bên cạnh do bà My làm chủ, phụ giúp là 2 người con trai Thắng và Hiếu. Xưởng bánh mỳ của gia đình bà My hoạt động hơn chục năm nay.

“Lúc xảy ra sự việc khi đó còn sớm và cũng không thấy có tiếng động nào nên hàng xóm cũng không hay biết. Chỉ sau khi bà My phát hiện anh Thắng bị đâm chết rồi hô hoán thì mọi người xung quanh mới vội chạy qua”, chú Dậu kể về thời điểm phát hiện sự việc.

Ngồi tại bàn nước đám tang người cháu ruột, em gái bà My bùi ngùi, đau xót cho biết: Sáng sớm 27/7, khi vừa mới ngủ dậy, tôi bàng hoàng như rụng rời chân tay khi nghe tin dữ từ nhà chị gái, Thắng vừa bị giết và thủ phạm không phải ai xa lạ mà là chính là Hiếu - em trai của Thắng. Tim tôi như đứng lại, đầu óc quay cuồng, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Gia đình chị My có 3 mẹ con, Thắng là anh còn Hiếu là em. Cả 2 anh em lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của bố khi bố mẹ bỏ nhau. Mấy chục năm nay, một mình chị gái tôi nuôi 2 con trai khôn lớn. Được mọi người đánh giá là người hiền lành, ngoan ngoãn mà không ngờ Hiếu lại gây ra sự việc đau lòng này”, người dì xúc động tâm sự.

Dì ruột của anh em Thắng - Hiếu cho biết thêm, Hiếu từng lập gia đình và có 2 con gái nhưng vừa qua vợ chồng đã ly hôn. Còn Thắng thì vẫn độc thân, chưa lấy vợ và vừa mới đi tù về. Hai anh em đều sống chung và phụ giúp mẹ làm xưởng bánh mỳ của gia đình. Có lúc bán chạy hàng, xưởng thuê thêm nhiều người làm, còn bây giờ thì ở xưởng Hiếu cho bánh vào lò nướng còn Thắng đóng bánh, giao hàng cho khách. Trước đây, Hiếu cũng đã từng mở xưởng làm bánh mỳ ở một số nơi như Kỳ Đồng, Lê Lai…nhưng làm ăn không hiệu quả nên phải đóng cửa về làm cùng với mẹ.

Kể về người mẹ nuôi của Hiếu, người dì nói: Chị My cũng có quan hệ chơi với bà Bích. Khi Hiếu mở xưởng bánh mỳ ở Kỳ Đồng bên cạnh nhà bà Bích, do quan hệ tình cảm thân thiết nên Hiếu nhận bà Bích làm mẹ nuôi. Bà Bích làm nghề xem bói và do nghe lời bà Bích mà gia đình Hiếu có nhiều sự đảo lộn.

“Gần đây Hiếu có biểu hiện như người bị bệnh trầm cảm, tính tình cũng khác thường, ít giao lưu với bạn bè như trước. Chắc phải có điều gì đó khúc mắc và không biết có phải do đó, mà trong lúc nghĩ quẩn, tiêu cực Hiếu đã đi làm chuyện dại dột”, người dì kể về Hiếu.

Người dì buồn bã khi nhắc tới người chị hai con: "Người thì cũng đã mất, Hiếu sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Người đau lòng nhất và chịu nỗi mất mát lớn nhất đó chính là người mẹ. Giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không biết sau đây chị tôi sẽ sống ra sao".