Luật sư nói gì về vụ nam điều dưỡng 25 tuổi hiếp dâm bệnh nhân 57 tuổi?

Ngày 24-7, bà L. (57 tuổi, trú ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đến Bệnh viện Đ khoa Tâm Trí ở TP Nha Trang để khám bệnh và được bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng có can thiệp bằng thủ thuật gây mê. Khi mổ nội soi xong thì Hoàng Văn D. được phân là điều dưỡng cho bà L, "Trong lúc vệ sinh cơ thể bệnh nhân cho bà L., tôi nảy sinh ý định quan hệ. Lợi dụng lúc chị ấy chưa tỉnh thuốc mê, tôi đã thực hiện hành vi" - D. khai với Công an. Bà L. cảm nhận được có người xâm hại mình nhưng không gượng dậy nổi để chống cự do chưa hồi tỉnh hoàn toàn. Sau khi tỉnh dậy, nạn nhân L. đã trình báo sự việc với cơ quan Công an và điều dưỡng D. đã khai nhận sự việc.

Luật sư Dương Xuân Huề (thuộc VPLS Hoàng Huy, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với hành vi lợi dụng lúc bà L. không thể chống cự được do đang trong tình trạng hôn mê, điều dưỡng D. đã thực hiện hành vi giao cấu với bà L. thì điều dưỡng D. có thể bị truy tố hình sự đối với hành vi này về Tội hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật sư Dương Xuân Huề.

Mặt khác, D. là điều dưỡng viên được Bệnh viện phân công chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân là bà L., vì vậy, có trách nhiệm của một điều dưỡng đối với bệnh nhân của mình theo quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26-01-2011 Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Đối với việc chăm sóc vệ sinh cá nhân được quy định tại Điều 6 của Thông tư này:

"Điều 6. Chăm sóc vệ sinh cá nhân

1. Chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh hằng ngày gồm vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể, hỗ trợ đại tiện, tiểu tiện và thay đổi đồ vải.

2. Trách nhiệm chăm sóc vệ sinh cá nhân:

a) Người bệnh cần chăm sóc cấp I do điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý thực hiện;"

Và trách nhiệm của điều dưỡng viên được quy định tài Điều 27:



"Điều 27. Trách nhiệm của điều dưỡng viên, hộ sinh viên.

1. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại Thông tư này.

2. Phối hợp chặt chẽ với bác sĩ điều trị, điều dưỡng viên, hộ sinh viên và kỹ thuật viên trong công tác chăm sóc người bệnh.

3. Tuân thủ các quy trình kỹ thuật điều dưỡng, các quy định của Bộ Y tế và của bệnh viện.

4. Thực hiện quy tắc ứng xử và thực hành giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và người nhà người bệnh."

Vì vậy, đối với bệnh nhân L. thì điều dưỡng D. có trách nhiệm chăm sóc người bệnh được phân công, nhưng D. đã không thực hiện trách nhiệm của mình, còn xâm hại đến bà L. Đối với hành vi này, D. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 2 Điều 141 Tội hiếp dâm của Bộ luật hình sự năm 2015, theo đó có thể chịu mức hình phạt tù đến 15 năm tù, tùy theo mức độ và tính chất hành vi phạm tội của D. để xem xét.