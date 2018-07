Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất trong 3 ngày ở Quảng Nam

Ngày 28/7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát thông báo cho hay, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra chỉ cách nhau 2 phút tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) - nơi có thủy điện Sông Tranh 2.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 19 phút 35 giây cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,7 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,233 vĩ độ Bắc, 108,181 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km.

Tiếp đến, lúc 0 giờ 21 phút 19 giây, 1 trận động đất có độ lớn 3 Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,228 vĩ độ Bắc, 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Vị trí xảy ra động đất do trang Viện Vật lý địa cầu thông báo.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.



Theo người dân địa phương, tuy trận động đất xảy ra ban đêm nhưng người dân vẫn cảm nhận được tiếng nổ và rung chuyển kéo dài 4 - 5 giây.

Như vậy, chi trong vòng 3 này, tại khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2 đã liên tiếp xảy ra 6 trận động đất khiến người dân lo lắng.



Trước đó, trong ngày 26/7, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận 4 trận động đất liên tục xảy ra trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Cụ thể, lúc 5 giờ 24 phút ngày 26-7, một trận động đất có độ lớn 3,5 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,167 vĩ độ Bắc,108,032 độ kinh Đông (thuộc huyện Nam Trà My), độ sâu chấn tiêu khoảng 4,7 km. 37 giây sau đó, trận động đất có độ lớn 3,2 Richter xảy ra gần khu vực trên. Lúc 5 giờ 28 phút, một trận động đất có độ lớn 2,7 Richter lại xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,241 vĩ độ Bắc, 108.173 độ kinh Đông (thuộc huyện Bắc Trà My), độ sâu chấn tiêu khoảng 11,9 km. Lúc 6 giờ 10 phút 27 giây, một trận động đất có độ lớn 3,1 Richter tiếp tục xảy tại huyện Bắc Trà My.