K-ICM bị Jack đánh bầm dập trong phim ngắn siêu hot vừa được hé lộ

Bộ đôi Jack và K-ICM vừa tung ra teaser cho phim ngắn Sóng gió - sản phẩm tiếp nối siêu hit cùng tên hiện vẫn đang làm mưa làm gió trên YouTube và các trang âm nhạc trực tuyến.

Teaser phim ngắn Sóng gió của Jack và K-ICM.

Về MV Sóng Gió, tính đến thời điểm hiện tại đã vượt 72 triệu lượt xem sau 15 ngày ra mắt, nắm giữ #1 Trending YouTube 14 ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt – Trở thành MV sở hữu vị trí Top 1 Trending YouTube lâu nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

"Thừa thắng xông lên", teaser phim ngắn Sóng gió hứa hẹn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của đông đảo người hâm mộ và khán giả. Gần 40 giây của clip một lần nữa khiến người xem thót tim cũng như chứng kiến một chương mới ngập drama. K-ICM trở thành tâm điểm cùng khoảnh khắc bị thương nặng nề khi phải đối đầu với một nhân vật giấu mặt. Người xem chắc chắn không khỏi xót xa bởi cảnh tượng anh chàng bị kẻ thù giẫm chân lên mặt không thể tàn nhẫn hơn.

Thêm một điều gây tò mò ở teaser phim ngắn này chính là lần lượt tên 3 bản hit Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió xuất hiện. Đặt ra giả thuyết, nếu bạn vẫn tò mò và còn khó hiểu nhiều tình tiết về nội dung của cả 3 sản phẩm này thì phim ngắn chính là chương kết giải đáp tất cả?



Liệu K-ICM có thể đưa An được về cho Jack như lời hứa trước đó? Tình yêu của Jack và An sẽ phải đối mặt với những cam go nào? Hay đáng sợ hơn K-ICM chính là nhân vật phản diện và người giấu mặt kia là Jack? Tất cả sẽ được tỏ tường ở phim ngắn Sóng gió lên sóng vào tối 1/8/2019.