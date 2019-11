"I WANT TO BE": Bộ sách giúp phụ nữ hiểu về chính mình để chủ động, tự tin hơn trên hành trình khẳng định bản thân và kiếm tìm hạnh phúc

"Làm chủ cuộc đời của chính mình", "Sống độc lập, không phụ thuộc vào ai",... là mục tiêu chung của rất nhiều phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những cô gái chưa có gia đình và mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng từ mong muốn tới thực tế vốn là một quãng đường dài, đầy cạm bẫy và thử thách. Vậy phải làm sao để giữ một cái đầu lạnh, một trái tim nóng trên hành trình tạo lập cuộc sống của mình, theo cách mình vẫn hằng mong muốn? Bạn sẽ tìm được đáp án cho câu hỏi ấy trong I WANT TO BE - Bộ 3 cuốn sách về Tự tin, Sáng tạo, và Hạnh phúc.

Bộ sách I WANT TO BE của tác giả Harriet Griffey

1. Tự tin như ánh sáng

Thời nay, phụ nữ luôn mách nhau rằng làm gì cũng phải có "khí chất", và "thần thái". Chưa bao giờ hai từ này được đề cập, được xuất hiện nhiều đến thế, từ những dòng caption trên Facebook, tới những câu chuyện phiếm mỗi buổi trà đá, cà phê. Nhưng có một sai lầm lớn mà rất nhiều phụ nữ mắc phải. Đó là họ tin rằng thần thái và khí chất đều đến từ những thứ bên ngoài, là dòng kẻ mắt thật đậm, là đôi môi tô son đỏ chót, là bộ đồ hàng hiệu hợp mốt. Ấy vậy mà ngay cả khi đã sở hữu tất cả những vẻ đẹp ấy rồi, phụ nữ vẫn thấy khí chất của mình chưa rõ lắm, và thần thái thì vẫn cứ... bình thường, chẳng có gì nổi bật.

Thực ra, điều đó chẳng có gì lạ. Là một người phụ nữ thành công, có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực tâm lý học, Harriet Griffey - Tác giả của Tự tin như ánh sáng đã chỉ ra rằng: "Lớp make-up có thể khiến bạn xinh xắn hơn, một bộ đồ phù hợp có thể giúp bạn trông thon gọn hơn, nhưng tất cả những điều đó đều chỉ làm nền cho sự tự tin - nguồn gốc của khí chất và thần thái. Khi bạn không tự tin, dù bạn có đẹp hay sành điệu thế nào, bạn cũng không thể có thần thái quyến rũ, khí chất rõ ràng".



Trong cuốn sách này, Harriet Griffey cũng chỉ ra sự liên kết chặt chẽ giữa nỗi sợ hãi và sự tự tin. Đa phần, trạng thái thiếu tự tin bắt nguồn từ những nỗi sợ: Sợ làm sai, sợ bị so sánh, sợ bị chỉ trích,... Và gốc rễ của sợ hãi chính là việc bạn luôn phủ nhận chính mình, không yêu thương hay trân trọng bản thân. Với những phân tích chi tiết dưới góc độ khoa học - tâm lý học, Tự tin như ánh sáng sẽ bóc tách từng nỗi sợ của bạn, hướng dẫn bạn những bước đi thiết thực để biết yêu thương bản thân trọn vẹn hơn. Từ đó, tự tin hơn ngay cả khi bạn biết rằng mình chưa hoàn hảo.

2. Sáng tạo là đại dương

Phụ nữ vốn được mệnh danh là bậc thầy của trí tưởng tượng. Một cọng tóc rụng trên áo người tình cũng có thể khiến họ sáng tác được cả một cuốn tiểu thuyết tình ái. Thế nhưng, nếu được hỏi rằng: "Bạn có nghĩ mình là người sáng tạo không?", chắc hẳn nhiều cô gái sẽ lưỡng lự và trả lời "không".



Khoa học đã chứng minh: Nữ giới có khả năng sáng tạo cao hơn nam giới, ngay từ khi họ là những đứa trẻ. Harriet Griffey viết: "Ẩn sâu trong mỗi người đều có một vùng sáng tạo. Chìa khóa để bạn bước vào vùng đất ấy chính là không để tâm tới những điều vô nghĩa, và không ngại tái tạo cuộc sống của chính mình. Ai cũng biết rằng sáng tạo cần có cảm hứng, nhưng không phải ai cũng biết cảm hứng là thứ mỗi người có thể tự tạo ra từ những nguyên liệu giản đơn nhất".

Đó là những thay đổi nhỏ trong cách bạn sinh hoạt, làm việc, hoặc luyện tập. Harriet Griffey cũng chỉ ra trong Sáng tạo là đại dương rằng các yếu tố đến từ bên ngoài như môi trường xung quanh, sự kết nối giữa con người với con người, hay những sở thích, thói quen thường nhật cũng góp phần ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sáng tạo của bạn.

Từ đó, cô đưa ra nhiều gợi ý để bạn làm mới cuộc sống và trau dồi khả năng sáng tạo từ những việc nhỏ nhất: Thay vì ngủ nướng tới trưa vào ngày nghỉ, hãy thử dậy sớm hơn; thay vì ngồi trong quán cà phê sang chảnh, hãy thử hẹn hội chị em đi trà đá vỉa hè,... Chính những sự thay đổi tưởng chừng chẳng có gì to tát ấy sẽ giúp bạn nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau, và thu nạp cho vùng sáng tạo của bản thân nhiều nguyên liệu "màu mỡ" hơn.

3. Hạnh phúc như thể mặt trời

Hạnh phúc là thứ tất cả mọi người đều muốn có chứ chẳng riêng gì phụ nữ. Nhưng hạnh phúc liệu có phải là điều quá xa tầm với hay quá khó tìm không mà nhiều người vẫn cứ than thở và ủ dột hàng ngày? Trả lời cho câu hỏi này, Harriet Griffey chia sẻ: "Hạnh phúc chỉ là một cảm giác, nhưng nó tồn tại dưới nhiều hình thức, ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Vậy nên, thực ra để hạnh phúc không hề khó khăn chút nào."



Cũng giống như nguồn cảm hứng sáng tạo, nguồn cảm hứng hạnh phúc của một người tồn tại trong rất dưới rất nhiều hình thức, chỉ là bạn có để tâm để nhận ra hay không mà thôi. Hạnh phúc không phải chỉ là khi bạn được tỏ tình, hay được tung hô, hạnh phúc còn là khi bạn dám bật khóc để không kìm nén cảm xúc của mình... Cuộc sống sẽ luôn có những điều không như ý, và bí quyết để hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra chính là đừng đặt trọn vẹn niềm tin của bạn vào một thứ. Hãy chia đều sự quan tâm cho công việc, gia đình, và các hoạt động chăm sóc bản thân (tập gym, yoga, thiền,...)

Nói cách khác, để hạnh phúc, bạn cần có chiến lược. Đây cũng chính là tinh thần của "Hạnh phúc như thể mặt trời". Cuốn sách là tổng hợp các gợi ý và bài tập trắc nghiệm giúp bạn đo được phần nào mức độ hạnh phúc của bản thân, từ đó tìm ra cách cải thiện và duy trì hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Bạn không thể nào xây dựng một cuộc sống lý tưởng, hay đạt được sự thành công chỉ bằng việc suy nghĩ về nó hay xác định các mục tiêu lớn lao và chung chung như sống chủ động, theo đuổi đam mê, không được lụy tình,... Hãy bắt đầu từ việc thực hành đều đặn mỗi ngày những điều mà bộ sách này cung cấp cho bạn: chú ý tới thói quen ăn, ngủ, tập luyện thể thao, nghỉ ngơi và gia tăng sự kết nối,…Bạn sẽ nhận ra rằng tự tin, sáng tạo, và hạnh phúc không hề khó tìm như bạn vẫn nghĩ đâu.