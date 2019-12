Hé lộ lý do hiệu trưởng trường Gateway thoát trách nhiệm trong vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón

Theo kết luận điều tra, hiệu trưởng trường Gateway xin nghỉ ốm đúng vào thời điểm cháu L.H.L. bị tử vong trên xe đưa đón nên không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L. bị tử vong.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) tử vong trong ô tô, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội "Vô ý làm chết người"; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Lúc này, dư luận đặt ra câu hỏi, vì sao hiệu trưởng trường Gateway không phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này?

Theo kết quả điều tra của Công an quận Cầu Giấy, trường Gateway (89 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy) được thành lập theo quyết định số 2148 ngày 27/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy.

Trường Gateway thuộc Công ty cổ phần Diên Hồng (khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP. Hà Nội), giám đốc công ty này là bà Nguyễn Lan Anh (SN 1977, Nhân Chính, Thanh Xuân). Theo đó, bà Dương Thị Hoài Anh (SN 1959, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội) làm Hiệu trưởng trường này.

Ngày 1/8/2018, Công ty cổ phần Diên Hồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Giáo dục EDUFIT (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) do bà Trần Thị Huyền (SN 1985, Long Biên, TP Hà Nội) làm giám đốc. Hai bên ký hợp đồng về việc tổ chức hoạt động trường học tại ô đất TH1, khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng.

Bé L.H.L. được phát hiện tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Quá trình hoạt động, trường Gateway đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai kế hoạch hoạt động của nhà trường. Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng giáo viên qua hợp đồng làm việc. Tổ chức hoạt động giảng dạy đảm bảo theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo TP. Hà Nội và Phòng Giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy.

Cũng theo bản kết luận điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy xác định, không có căn cứ xử lý đối với Công ty cổ phần Diên Hồng và Công ty cổ phần Giáo dục EDUFIT. Với bà Dương Thị Hoài Anh, người có quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Gateway ngày 27/5/2016 của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thuộc Công ty Cổ phần Diên Hồng, thời hạn công nhận là 5 năm cũng không phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Cụ thể, theo kết luận điều tra, ngày 31/5/2019, bà Hoài Anh có đơn xin nghỉ ốm bắt đầu từ ngày 1/6/2019, và đến ngày 6/8/2019 khi xảy ra sự việc vẫn trong thời gian bà Hoài Anh nghỉ ốm do vậy cơ quan điều tra xác định bà này không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L. bị tử vong

Về phần dân sự theo kết luận điều tra, đại diện trường tiểu học Gateway là bà Trần Thị Hồng Hạnh đề nghị trả lại hơn 151 triệu đồng tiền học phí của cháu L.H.L. mà gia đình cháu L. đã nộp cho trường trước khi cháu gặp nạn nhưng gia đình cháu chưa đồng ý nhận lại.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra kết luận bé L. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.