Hậu "gương vỡ lại lành", Diễm My công khai bày tỏ tình cảm mùi mẫn với bạn trai doanh nhân

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Diễm My 9x đã đăng hình ảnh tình tình tứ bên bạn trai doanh nhân. Trong đó, cô đính kèm dòng status bằng tiếng Anh chúc mừng sinh nhật người yêu: "Happy birthday Gấu tui. I hope that a million birthday wishes will come true for you. The older you are, the better you get. Great things ahead are waiting for you. Love you". (Tạm dịch: "Chúc mừng sinh nhật Gấu. Mong rằng hàng triệu điều ước dành cho anh sẽ thành hiện thực. Rất nhiều điều tuyệt vời đang đợi anh phía trước. Yêu anh"). Có thể nói, đây là lần hiếm hoi, nữ diễn viên bày tỏ tình cảm với bạn trai doanh nhân của mình trên trang cá nhân.

Trước đó, từng có khoảng thời gian Diễm My 9x và bạn trai chia tay nhưng sau đó cả hai lại tái hợp. Sau khi nối lại tình xưa, có thể nói tình cảm cặp đôi dành cho nhau vẫn rất tốt đẹp. Khi mẹ của Diễm My 9x qua đời, bạn trai là người luôn ở bên cạnh, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Được biết, bạn trai Diễm My là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, làm việc tại Australia. Anh từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây bạn trai Diễm My đã trở về Việt Nam để điều hành một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan.