Grab xin lỗi khách hàng, tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng của tài xế bị tố "gạ gẫm" bé gái 9 tuổi

Chiều ngày 16/5, trao đổi với PV, đại diện truyền thông hãng Grab xác nhận có nhận được ý kiến phản ánh của khách hàng Nguyễn Thùy L. về việc đặt dịch vụ GrabBike cho con gái của mình di chuyển và đối tác tài xế GrabBike Phạm Văn H. đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721.

Trên chuyến xe này, khách hàng Nguyễn Thùy L. cho biết đối tác H. đã có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói đối với con gái của khách.

Grab Việt Nam thành thật xin lỗi vì trải nghiệm không mong muốn đã xảy ra với khách hàng Nguyễn Thùy L. và gia đình.



Nội dung phản hồi của Grab về vụ việc gây xôn xao ngày hôm nay.

Trong thời gian làm rõ sự việc, chúng tôi đã thăm hỏi khách hàng L. và gia đình, đồng thời đề nghị được hỗ trợ bác sĩ tâm lý và xe riêng để đưa đón con gái khách hàng L. trong giai đoạn này để cháu nhanh chóng ổn định trở lại. Chi phí sẽ do Grab Việt Nam chi trả theo chính sách bảo hiểm tai nạn tự nguyện khi di chuyển trên ứng dụng Grab.

Về phía tài xế, chúng tôi đã mời đối tác Phạm V ăn H. đến văn phòng làm việc để xác minh thông tin, và hiện đã tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng Grab của đối tác H. để chờ làm rõ.

Grab Việt Nam cũng sẽ gửi văn bản đến Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) để đề nghị hỗ trợ làm rõ sự việc. Chúng tôi cam kết sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp làm việc chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc này.

Phía Grab cũng mong muốn khách hàng thông cảm và hiểu rằng sự cố đáng tiếc này hoàn toàn đi ngược với các giá trị dịch vụ, tôn chỉ hoạt động mà Grab cam kết. Grab có quy trình kiểm tra chặt chẽ đầu vào của đối tác tài xế, ngoài ra còn có bảo hiểm tai nạn cho hành khách và đối tác trong chuyến đi.

Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi có đánh giá sao để kiểm tra chất lượng dịch vụ. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chung dành cho các đối tác tài xế để đảm bảo tối đa trải nghiệm an toàn cho hành khách. Tổng đài Grab cũng hoạt động 24/7 để tiếp nhận thông tin, phản hồi và kịp thời hỗ trợ.

Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc tuân thủ quy tắc ứng xử của đối tác trong quá trình hoạt động trên ứng dụng Grab nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, cách đây vài giờ, MXH xôn xao chia sẻ thông tin một tài xế Grab bị tố gạ gẫm để dâm ô bé gái 9 tuổi. Đáng nói, phụ huynh của bé lại tin tưởng để bé đi tới trường một mình mà không đi cùng.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân Linh Thuy Nguyen đã chia sẻ một câu chuyện về một tài xế Grab khiến cư dân mạng xôn xao. Xin được trích nguyên văn bài chia sẻ như sau:

"Khi ngồi đây, viết ra những dòng này trái tim mình vẫn còn đang đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, phúc nhà mình quá lớn, tổ tiên phù hộ nên Suri không làm sao, vẫn đang ngồi chơi đồ chơi cùng em, nếu như có chuyện gì... thật sự mình không dám nghĩ tiếp.

Ảnh minh họa

Như mọi người thân thiết trong Facebook mình đã biết, vì một số vấn đề riêng của gia đình nên thời gian gần 1 tháng nay Suri thường xuyên phải đi học bằng Grab, cả Grabcar và Grabike.

Mình đi không ít và vẫn yên tâm về độ an toàn nên mới dám để con gái đi học một mình bằng Grab. Quãng đường từ Trích Sài đến trường Đại Từ và vẫn theo dõi quãng đường con đi trên ứng dụng, nếu có bất cứ vấn đề gì thông thường như tài xế đi chệch cung đường hay tài xế đứng hơi lâu ở một chỗ mình sẽ gọi ngay vào số điện thoại của con gái, vì Suri được mẹ dặn là luôn cầm điện thoại trong tay trong cả quãng đường, có gì sẽ ấn gọi số điện thoại của mẹ hoặc bố ngay lập tức .

Ngày hôm nay, 16/5/2018, mình vẫn book xe cho con đi học như bình thường. Mình book lúc 6h54’ thì 6h55’ tài xế gọi điện báo nhận chuyến, Suri được cậu đưa ra đầu ngõ để nhận xe, xác nhận đúng biển số xe và tài xế thì lên xe.

Bài viết đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận chỉ sau vài giờ.

Chuyện sau đó mình đã phải dỗ dành, cam đoan sẽ không mắng hay không tin con thì con mới kể cho mình nghe trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi và túm chặt lấy mẹ vào chiều tối sau khi đã về đến nhà. Nguyên văn lời con bé kể như sau:

"Chú Grab đi qua trường đại học Y (con bé nhận ra vì học lớp 3 rồi và mình mỗi khi đi qua đều chỉ cho con bé) một tí thôi, đến đoạn đường có tường vàng vàng dài dài với cái màn to ơi là to ý mẹ ạ (đoạn đường Lê Trọng Tấn) thì chú ý cứ hỏi con linh ta linh tinh ý...".

Con bé không chịu nói tiếp, mình phải dỗ một lúc, cho con bé mới dám kể với lời cam đoan của mình là sẽ không mắng và tin con bé nói là sự thật, mình lúc này hiểu đây là chuyện thật sự nghiêm trọng vì con bé là đứa thật thà nhút nhát, nó sẽ không bao giờ sợ mọi người không tin nó nếu như chuyện không phải cực kỳ nghiêm trọng.

"Chú ý hỏi con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, chú ý hỏi con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không, rồi chú ý hỏi... Chú ý hỏi con là cho chú ý chạm vào quần lót của con được không?".

.....

Tôi đã bàn giao tất cả thông tin của tài xế cũng như hành trình của chuyến Grab book lúc 6h54’ sáng nay cho bên công an để giải quyết, tôi xin cam đoan mọi điều tôi viết ở trên đều là sự thật và được viết lại trong tình trạng tôi rất tỉnh táo".

Ngay sau khi những chia sẻ của người mẹ này được đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều bàng hoàng, bất ngờ, không ít người bày tỏ nỗi sợ hãi.