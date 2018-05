Mẹ bé gái 9 tuổi bị tài xế Grab quấy rối: "Cháu đã trình bày tại cơ quan Công an như khi kể với mẹ"

Cháu bé đã trở lại trạng thái bình thường nhưng lúc nào cũng phải nhìn thấy mẹ mới yên tâm



Ngày 16/5, chị L. đặt xe Grab cho con gái đi học với quãng đường khá xa, từ Trích Sài (Tây Hồ) đến Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội). Tài xế Grab nhận chở con gái chị là Phạm Văn H., suốt quá trình con đi học, chị L. vẫn dõi theo con trên ứng dụng đề phòng tài xế đi sai cung đường.

Khi về nhà, chị L. hỏi chuyện con gái và bất ngờ được nghe con kể về quá trình di chuyển trên quãng đường.

"Con tôi nói khi tài xế taxi chở cháu bé qua Trường Đại học Y thì bắt đầu hỏi chuyện linh tinh, có những lời lẽ khiếm nhã. Tài xế hỏi con gái tôi thích màu gì, rồi hỏi tôi thích màu gì? Cháu có bao giờ nhìn thấy ngực mẹ cháu chưa? Có biết mẹ mặc quần trong màu gì không? Thậm chí, tài xế này còn ngỏ ý cho chạm vào quần chíp của con gái tôi", chị L. bức xúc.

Lời tố cáo của mẹ bé gái 9 tuổi trên mạng xã hội.

Cũng theo lời chị L. mặc dù có những lời lẽ quấy rối tình dục nhưng rất may, tài xế này chưa có hành động làm con chị tổn thương. Khi tài xế liên tục đặt câu hỏi, con gái chị hoảng sợ nên chỉ ngồi im, không nói gì.

Chị L. nói thêm: "Hiện giờ cháu đã trở lại trạng thái bình thường rồi nhưng lúc nào cũng phải nhìn thấy mẹ mới yên tâm".

Tài xế nhận cuốc xe chở con gái chị Linh đi học.

Cháu bé đã trình bày toàn bộ sự việc như khi kể với mẹ tại cơ quan Công an

Sau khi nghe toàn bộ sự việc con gái kể, chị L. rất bức xúc với hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói của tài xế taxi trên. Vì thế, vào ngày 17/5, chị đã lên trình báo với Công an phường Bưởi và Công an quận Tây Hồ. Các đơn vị này cũng đã tiếp nhận sự việc của chị. Con gái chị cũng ra Công an phường Bưởi lấy lời khai, cháu bé đã trình bày lại toàn bộ sự việc như khi kể với mẹ.

Khi hỏi về dịch vụ Grab chị L. cho biết, chị không trách Grab vì đó chỉ là ứng dụng trung gian nên họ không kiểm soát hết được. Sự việc trên là do nhân cách của tài xế taxi này. Gia đình chị cũng mong muốn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để ngăn chặn những hành vi xấu đối với con trẻ.

Phố Đại Từ nơi bé gái đang theo học

Trước sự việc trên, chiều ngày 17/5, đại diện Truyền thông Grab Việt Nam cho biết, Grab Việt Nam đã gửi lời thành thật xin lỗi vì trải nghiệm không mong muốn xảy ra với khách hàng Nguyễn Thùy L. và gia đình.

"Trong thời gian làm rõ sự việc, chúng tôi đã thăm hỏi khách hàng L. và gia đình, đồng thời đề nghị được hỗ trợ bác sĩ tâm lý và xe riêng để đưa đón con gái khách hàng L. trong giai đoạn này để cháu nhanh chóng ổn định trở lại. Chi phí sẽ do Grab Việt Nam chi trả theo chính sách bảo hiểm tai nạn tự nguyện khi di chuyển", đại diện hãng Grab trả lời.

Về phía tài xế H. Grap đã mời lên văn phòng làm việc để xác minh thông tin và tạm ngưng quyền sử dụng ứng dúng Grap của tài xế H. để chờ xác minh.