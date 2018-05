Hà Nội: Nữ chủ tiệm thuốc tố bị bác sỹ tạt axit đến bỏng nặng khi gạ gẫm không thành

Sáng 11/5, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án một phụ nữ tố bị bác sỹ tạt axit gây bỏng nặng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, chủ một hiệu thuốc trên địa bàn huyện Chương Mỹ). Hiện tại chị H. đang là bà mẹ đơn thân.

Theo đơn tố cáo của chị H., nạn nhân và người bị tố cáo là Phạm Văn T. (SN 1985, chủ một phòng khám trên địa bàn huyện Chương Mỹ) có quen biết nhau từ lâu. Trong đơn, chị H. cho rằng suốt thời gian quen biết, T. đã nhiều lần sàm sỡ và có ý đồ hiếp dâm chị, trong đó có 1 lần đã hiếp dâm hoàn thành có sự giúp sức của nhiều người.

Chị H. cho rằng bản thân đã trình báo sự việc nhiều lần lên các cơ quan công an để nhờ hỗ trợ.

Nạn nhân bị bỏng với nhiều vết thương trên mặt, cơ thể.

Đến đêm 7/5, T. đã hẹn chị H. đi uống nước để giải quyết mâu thuẫn. Là mẹ đơn thân, sợ bị trả thù vì mình đã trình báo công an hành vi hiếp dâm của T. nên chị H. đã đồng ý đi uống nước để hòa giải.

Tuy nhiên khi đến bờ hồ vắng vẻ ở địa phương thì T. đã tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân. Bị kháng cự thì T. đã tạt một chất lỏng lên mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể nạn nhân khiến chị H. bị bỏng nặng và cháy quần áo.

Quá đau đớn, chị H. đã nhảy xuống hồ sau đó kêu cứu, nhờ chở đến cơ quan công an để được hỗ trợ. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bỏng, mắt phải có nguy cơ bị hỏng. Theo lời nạn nhân thì hung thủ là một bác sỹ, có thói trăng hoa và thường xuyên bạo hành vợ.

Chia sẻ về vấn đề này, lãnh đạo công an xã Hợp Đồng (nơi chị T. sinh sống) cho biết từ trước Tết thì có nhận được đơn trình báo của chị H. về việc chị này bị đối tượng T. sàm sỡ. Tuy nhiên sau khi triệu tập các bên liên quan thì không có căn cứ làm rõ nên công an xã không báo lên huyện.

Ông Trương Bá Khương (trưởng công an xã) còn cho biết thêm sau lần nhận được đơn trình báo thì còn một số lần khác chị H. có gọi điện nói rằng chị bị nhóm đối tượng này đe dọa. Công an xã Hợp Đồng đã hướng dẫn chị H. liên hệ với công an xã Hữu Văn để nhờ giúp đỡ vì hiệu thuốc của chị thuộc địa bàn xã Hữu Văn.