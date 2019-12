Giảm cân không khó nếu bạn nắm vững 14 bí kíp kiểm soát cân nặng trong tay

1. Không uống rượu bia hoặc cố gắng uống ít nhất có thể

Ngoài 3 chất dinh dưỡng chính, thực phẩm có nhiều calories nhất chính là rượu. Hơn nữa, hàm lượng calo có trong rượu còn nhiều hơn lượng calories trong tinh bột và protein.

2. Không uống nước ép hoa quả, nước uống có gas hoặc đồ uống có hàm lượng đường cao

Đồ uống thường là nguồn calo bị bỏ qua trong thực đơn ăn kiêng của mỗi người. Một cốc coca-cola có chứa khoảng 200 calo, tức là khoảng một phần mười lượng calo cần thiết cho cả ngày. Theo nghiên cứu khoa học, mỗi chai nước giải khát có đường( 500ml) sẽ khiến cho một người trong một năm tăng 10 cân.

3. Không ăn thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ (kể cả khoai tây chiên)

Chất béo tạo ra lượng calo nhiều gấp đôi so với lượng protein và carbohydrate tương đương. Do vậy,những ai muốn giảm cân nên kiểm soát tốt lượng chất béo đưa vào cơ thể. Trong khi đó, chất béo có trong những thực phẩm chiên rán rất cao, lượng calo tiêu thụ trong ngày quá lớn sẽ khiến cơ thể không tiêu hóa hết và gây ra béo phì.

4. Khi ăn cơm dùng bát nhỏ thay cho bát to

Đĩa đựng thức ăn ngày nay to hơn những năm 80 khoảng 44%. Có nghiên cứu cho rằng, đĩa to hay nhỏ có quan hệ mật thiết đến lượng thực phẩm đưa vào cơ thể. Do vậy, sử dụng đĩa lớn hơn sẽ dẫn đến việc tiêu thụ lượng thức ăn lớn hơn.

5. Ăn nhiều rau

Hầu hết mọi người không ăn theo lượng rau được khuyến nghị trong chế độ ăn kiêng. Ăn đủ lượng rau sẽ làm tăng cảm giác no và giảm tổng năng lượng, đây là cách tốt để kiểm soát cân nặng.

6. Uống một cốc nước trước bữa ăn

Trước bữa ăn uống một cốc nước sẽ làm tăng cảm giác no, từ đó có thể giảm lượng thức ăn đưa vào. Có nghiên cứu chỉ ra rằng, trước bữa ăn uống 2 cốc nước( khoảng 500ml) có thể giảm được 13% lượng calo đưa vào cơ thể.

7. Nhai kỹ khi ăn

Nhai kỹ, ăn chậm có thể làm tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

8. Dùng tay trái ăn cơm

Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng nếu bạn có thói quen ăn nhanh, có thể dùng tay trái để giảm tốc độ ăn uống. Ăn chậm nhai kỹ, có lợi cho tiêu hóa và giảm cân.

9. Không ăn no quá

Rất nhiều người đều có thói quen ăn hết những thức ăn được bày ra. Sự thật là chúng ta chỉ cần ăn đến lưng chừng bụng là có thể dừng, không nên ăn no quá, khiến cơ thể khó chịu và theo đó cân nặng cũng sẽ vùn vụt tăng lên.

10. Ít ăn đồ ngọt

Lượng calo có trong đồ ngọt cũng rất cao, cố gắng không ăn hoặc hạn chế ăn. Nếu ăn nên lựa chọn phần nhỏ hoặc cùng bạn bè ăn.

11. Nhìn vào nhãn dán của thực phẩm

Nhiều loại đồ ăn nhanh đều có ẩn chứa đường và chất béo. Do vậy khi mua chúng ta nên cân nhắc hàm lượng calo có trong thực phẩm đó và cố gắng lựa chọn những thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhất.

12. Ăn trái cây tươi, không ép

Trái cây tươi chứa hàm lượng vitamin phong phú, tăng cảm giác no, đồng thời chứa những chất dinh dưỡng khác và hàm lượng calo có trong hoa quả tươi khá thấp. Nhưng nước ép hoa quả lại phá hủy những chất dinh dưỡng ban đầu có trong hoa quả và thêm vào đó là lượng lớn đường.

13. Ngủ đủ giấc

Có nghiên cứu đã chứng minh việc giấc ngủ có liên quan đến việc béo phì. Người hay thức đêm thường sinh cảm giác đói, từ đó ăn nhiều hơn những thức ăn vặt và có lượng calo cao, dẫn đến béo phì.

14. Vận động hợp lý

Vận động không những có thể kiểm soát cân nặng mà còn có thể cải thiện hệ thống tim mạch và tăng chức năng tim phổi, cơ bắp chắc khỏe, xương chắc khỏe, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tích tụ chất béo, tăng sức đề kháng, giảm khả năng mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ nhiễm máu, bệnh gút và các bệnh khác…

Nguồn: Aboluowang