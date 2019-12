"Gái xinh xứ Thái" chia sẻ bí quyết để sở hữu body nuột nà, thon gọn là nhờ thay đổi chế độ ăn hàng ngày

Một vấn đề muôn thuở mà hội con gái luôn phải đau đầu đối phó đó là chuyện giảm cân. Mặc dù đã kiêng khem rất kỹ nhưng nhiều người thừa nhận họ lại chẳng thấy cân nặng của mình được cải thiện là mấy. Thay vì chỉ chú ý tới chuyện cắt giảm tinh bột, bạn cũng cần quan tâm tới lượng muối nạp vào cơ thể. Việc để cơ thể tiêu thụ quá nhiều muối sẽ dễ gây tích nước và làm cơ thể trì trệ, ì ạch, khó giảm cân hơn.

Theo Khun Nui (blogger xứ Thái sở hữu tài khoản Instagram thu hút tới hơn 244k người theo dõi) chia sẻ, cô cũng từng gặp vấn đề với chuyện giảm cân. Trước đó, Khun Nui thường có thói quen ăn mặn. Điều này khiến cô nàng không thể duy trì được ngoại hình như mong muốn.

Blogger Khun Nui.

Sau đó, Khun Nui đã kiểm soát lượng muối trong bữa ăn và nhận thấy những thay đổi tích cực về cả sức khỏe lẫn vóc dáng. Không chỉ từ bỏ thói quen ăn mặn, Khun Nui còn chăm tập luyện nhiều hơn. Mỗi ngày, cô duy trì thói quen chạy bộ, bơi lội và tập các bài tập tốt cho tim mạch.

Khun Nui cho biết, thực phẩm chứa lượng muối lớn thường có hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, nó lại chính là nguyên nhân khiến cân nặng của bạn tăng lên vèo vèo, đồng thời còn làm kết quả giảm cân trở thành công cốc. Do đó, Khun Nui chia sẻ lời khuyên rằng, để có được thân hình nuột nà, nóng bỏng như cô, bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống của bản thân.

Tăng cân do tích nước là khi chất lỏng nạp vào cơ thể không được truyền tải đều đến các cơ quan hỗ trợ mọi hoạt động và được thải ra ngoài qua nước tiểu mà thay vào đó lại bị lưu trữ bên trong tế bào khiến cân nặng tăng lên, người cũng phát phì nhanh hơn. Hiện tượng này thường được gọi là "béo giả", tức là không mập cơ, mập mỡ mà do cơ thể trữ nước nên sẽ dễ chữa hơn rất nhiều. Nếu gặp trường hợp này thì bạn nhớ áp dụng một số cách khắc phục tăng cân do tích nước sau đây để hỗ trợ lấy lại vóc dáng nhanh chóng.



Những cách khắc phục tình trạng tăng cân do cơ thể tích nước

Kiểm soát lượng muối nạp vào mỗi ngày

Nạp quá nhiều muối mỗi ngày là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể bị giữ nước. Natri có trong muối thực chất là một chất điện giải phổ biến và có vai trò lớn trong việc hydrat hóa cơ thể. Nếu nồng độ natri quá cao khiến cơ thể mất cân bằng thì nó sẽ dễ gây ra hiện tượng tích nước.

Do vậy, việc kiểm soát lượng muối nạp vào mỗi ngày sẽ là cách giảm tích nước hiệu quả. Đặc biệt, bạn cũng nên hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh bởi nó cũng chứa một lượng muối không ít.

Tiêu thụ thực phẩm giàu kali

Kali là một chất khoáng có thể góp phần làm giảm sự tích tụ chất lỏng trong cơ thể. Do đó, một giải pháp tốt để giảm cân lúc này là hãy ăn bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu kali. Một số thực phẩm giàu kali dễ tìm là chuối, khoai lang, bí ngô, khoai tây, dưa hấu, sữa chua...

Uống đủ nước

Mặc dù tình trạng béo giả là do tích nước gây ra nhưng nếu bạn uống không đủ nước thì tình trạng này còn tồi tệ hơn. Bởi khi cơ thể thiếu nước thì nó sẽ tự động lưu trữ nước lại để dành dùng dần, cân bằng hoạt động. Do đó, việc uống nước đủ mỗi ngày là cách hydrat hóa cơ thể hiệu quả và hạn chế tình trạng tích nước tốt hơn.

Tập thể dục đều đặn

Tập thể dục là cách giải phóng lượng nước đang tích trữ trong cơ thể ra ngoài hiệu quả qua mồ hôi. Do đó, bất cứ hình thức tập luyện nào gây đổ mồ hôi cũng đều có tác dụng tích cực trong trường hợp này.

Tuy nhiên, sau mỗi lần tập thể dục thì bạn nên nhớ bổ sung nước đầy đủ bởi mồ hôi đổ quá nhiều có thể gây mất nước và một khi cơ thể đứng trước nguy cơ mất nước thì sẽ tự động giữ nước lại, tình trạng tích nước có thể bị tiếp diễn.

Hạn chế căng thẳng

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân làm tăng cortisol gây mất cân bằng hormone trong cơ thể. Từ đó tình trạng giữ nước và tăng trọng lượng sẽ dễ xảy ra hơn.

Vì vậy, chỉ cần bạn cố gắng hạn chế căng thẳng, giảm stress hiệu quả cũng giúp hạn chế tình trạng tích nước nên cân nặng sẽ giảm tích cực hơn.

Thường xuyên thải độc cơ thể

Thải độc cơ thể vài lần trong tuần cũng là cách giảm tích trữ nước hiệu quả. Phương pháp thải độc khá đơn giản bằng cách nạp thêm nhiều rau xanh và trái cây cũng mang đến hiệu quả tối ưu. Ngoài ra, uống trà xanh thường xuyên cũng là cách thải độc và giảm tích nước hiệu quả. Đặc biệt, trà xanh còn có tác dụng đẹp da và giảm cân nên rất phù hợp để sử dụng trong trường hợp này.

Source (Nguồn): Women Mthai, Boldsky, @sononui