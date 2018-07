Fan xúc động khôn nguôi khi... Park Seo Joon muốn "đuổi việc" Park Min Young

Tập 14 của phim truyền hình Hàn Quốc Thư ký Kim sao thế? lên sóng vào tối 19/7 tiếp tục với những tình tiết hài hước đầy lãng mạn xảy ra giữa cặp đôi phó chủ tịch Lee và thư ký Kim. Từ những tập đầu tiên, Kim Mi So (Park Min Young) đã luôn giữ nguyên ý định muốn xin nghỉ việc và không làm thư ký riêng cho Lee Young Joon (Park Seo Joon) nữa. Lý do là vì từ sau khi tốt nghiệp cô đã luôn làm ở vị trí này. Cô nghỉ làm là để tìm lại mục đích cuộc sống của mình và tìm ra điều mà mình đam mê.

Young Joon muốn cho Mi So "nghỉ việc".

Tuy không muốn rời xa thư ký Kim nhưng cuối cùng Young Joon cũng đã thấu hiểu và đi đến quyết định là để Mi So nghỉ việc. Biết rõ Mi So muốn đi tìm chân trời sự nghiệp mới nhưng Young Joon vẫn luôn tiếc rẻ vì 2 người sẽ không thể gặp nhau hằng ngày nữa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố Mi So cùng cô bạn thân thuở bé Yoo Mi đã khiến Young Joon thay đổi suy nghĩ. Dù muốn dù không, Young Joon vẫn phải cho Mi So quyền tự lựa chọn và quyết định sự nghiệp của mình.

Tập 14 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon quyết định để Mi So nghỉ việc và đi tìm đam mê của mình

Nói về cuộc gặp gỡ với cô bạn thân là chủ nhà hàng Yoo Mi, Young Joon lại được dịp phát hiện thì ra khi ghen thư ký Kim lại đáng yêu đến vậy. Từ lúc mới gặp mặt, Mi So đã tỏ ra có chút không thoải mái dù vẫn luôn tươi cười niềm nở với Yoo Mi. Đặc biệt là khi cô nàng tận mắt chứng kiến cảnh cô bạn thân nhiều năm lon ton chạy đến nhờ Young Joon mở giùm lọ nước một cách đầy thân thiết. Ngay sau đó, cô nàng liền... tranh giành sự nuông chiều bằng cách đưa chai nước cho Young Joon rồi nói: "Oppa, mở giùm em" khiến phó chủ tịch Lee không khỏi giật mình.

Tập 14 "Thư ký Kim sao thế?": Mi So bất ngờ khi biết bạn thân cũ của Young Joon lại là một cô gái xinh đẹp

13 14 Thấy Young Joon và Yoo Mi thân thiết, Mi So luôn ném ánh mắt hình viên đạn về phía bạn trai mình để cảnh cáo.

Tập 14 "Thư ký Kim sao thế?": Mi So nổi cơn ghen khi thấy Yoo Mi nhờ Young Joon mở giùm cô nắp lọ thủy tinh

Tập 14 "Thư ký Kim sao thế?": Mi So gọi Young Joon là "oppa"

Trước đó, Young Joon và bố Mi So đã chính thức đụng độ nhau lần đầu tiên. Khi nghe Young Joon nói rằng anh và Mi So đang hẹn hò, bố cô đã quát lên: "Tôi không chấp nhận mối quan hệ này" khiến cho cả 2 không khỏi giật mình. Tuy nhiên khi không có mặt Young Joon, ông mới thừa nhận với Mi So rằng mình chỉ giả vờ "cứng" một chút để dọa con rể tương lai mà thôi. Dù vậy, ông vẫn lo lắng về việc Young Joon là một người giàu có còn gia đình ông thì lại không khá giả mà còn từng mắc nợ.



Tập 14 "Thư ký Kim sao thế?": Bố Mi So giả vờ phản đối mối quan hệ của 2 người

Lúc gặp riêng Young Joon, ông đã kể cho anh nghe về việc mình từng khiến cho cả gia đình đổ nợ. Mi So tuy còn trẻ nhưng lại đứng ra hứa rằng sẽ đi làm và giúp ông trả nợ. Kết quả là sau bao năm, món nợ kia cũng được trả dứt mà thứ dùng để trả lại là cả thanh xuân của cô con gái ngoan xinh đẹp Kim Mi So. Từ nhỏ tới lớn, Mi So chưa bao giờ được làm theo ý mình hay theo đuổi ước mơ của cô. Chính những điều này cộng thêm câu chuyện buồn mà bố Mi So kể đã đưa Young Joon đến quyết định là buông tay để Mi So nghỉ việc.

Ông kể cho Young Joon nghe về quá khứ khó khăn của gia đình mình.

Tuy nhiên thay vì vui mừng bỏ đi thì Mi So lại lựa chọn ở lại tiếp tục làm thư ký cho Young Joon. Cô nhìn anh rồi nói rằng: "Công việc mà em muốn làm, người mà em muốn trở thành, đó chính là làm một thư ký đắc lực ở bên cạnh anh. Em vốn đã tìm được công việc tốt nhất, phù hợp nhất với mình nhưng vì đã quá quen với nó mà em lại không biết trân trọng. Em thích cảm giác hoàn thành công việc được giao, thích được quan tâm anh và giúp anh tại công ty. Và bởi vì em yêu anh, nên em muốn ở bên cạnh anh".

Tập 14 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon xúc động khi nghe Mi So nói sẽ không nghỉ việc

Nghe xong những lời này, Young Joon xúc động đến mức 2 mắt anh hoe đỏ và rưng rưng. Kết quả sau cùng, dù "bị đuổi" nhưng thư ký Kim vẫn nhất quyết ở lại làm thư ký cho Young Joon. 2 người đều đồng ý với quyết định này của cô và cùng về nhà ăn mỳ gói. Young Joon đã nói đùa rằng Mi So muốn làm mọi thứ cùng anh, liệu có phải cô muốn 2 người cưới nhau hay không. Ngay lập tức, Young Joon rướn người về phía trước định đặt lên môi Mi So một nụ hôn thì... bố Mi So từ đâu xuất hiện và lại gào lên: "Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này!". Sự xuất hiện đột ngột của ông thật sự khiến Young Joon muốn lọt tim ra ngoài.

Tập 14 "Thư ký Kim sao thế": Chuẩn bị hôn Mi So thì bị bố cô phát hiện khiến Young Joon muốn rớt tim ra ngoài

Liệu cuộc hôn nhân của 2 người có "thuận buồm xuôi gió" không hay lại bị bố Mi So ngăn cản? Phim chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Đón xem những tập tiếp theo của Thư ký Kim sao thế? phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) thứ 4, thứ 5 ngày 25 và 26/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.