Park Min Young và Park Seo Joon "yêu xa" lại khiến khán giả ghen tị thế này đây

Suốt 9 năm trời làm việc ở vị trí thư ký của phó chủ tịch tập đoàn Yu Myung, Kim Mi So (Park Min Young) vẫn luôn ở cạnh phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) một bước cũng không rời. Ấy vậy mà khi mới bắt đầu yêu nhau, họ lại phải gặp cảnh... yêu xa. Không chỉ đơn giản là xa 1, 2 ngày mà 2 người họ phải xa nhau cả tuần, cách nhau đến nửa vòng trái đất. Đứng trước tình cảm phải yêu xa thế này, cặp đôi Thư ký Kim sao thế? đã có cách yêu xa cực dễ thương khiến khán giả xem xong tập 13 của phim không khỏi ghen tị.

Tập 13 "Thư ký Kim sao thế?": Mi So - Young Joon gọi video khoe số lần... nhớ nhau

Vì chênh lệch múi giờ nên thời điểm Young Joon thức dậy chuẩn bị đi họp bàn công việc thì lại là lúc Mi So đang ngủ. Ấy vậy mà điện thoại vừa reng là cô nàng vội vàng bật dậy, chỉnh trang đầu tóc, kiểm tra son môi... chuẩn bị sẵn sàng để nhận cuộc gọi video từ anh người yêu.

Mi So bật dậy ngay lập tức để chỉnh trang đầu tóc, son môi chuẩn bị cho cuộc gọi video với Young Joon.

Cũng như bao cuộc gọi từ những cặp đôi yêu xa khác, Young Joon và Mi So đều mở đầu bằng câu hỏi cơ bản: "Hôm nay em/anh đã làm gì?". Thư ký Kim không chỉ giỏi nghiệp vụ làm thư ký mà cả việc "nịnh" người yêu cũng không tệ. Cô nàng vừa mỉm cười vừa đáp lại Young Joon rằng cả ngày cô nhớ anh đến 100 lần. Phó chủ tịch Lee cũng không vừa khi giành phần hơn: "Anh nhớ em đến 101 lần lận".

Thế nhưng sau đó sắc mặt Young Joon bỗng nhiên thay đổi, anh chàng bất ngờ quay sang bắt lỗi Mi So: "Vì anh nhớ em 101 lần nên em cần phải "siêng" nhớ anh hơn nữa đấy!". Vừa nghe xong, Mi So ngay lập tức quay sang dùng cùi chỏ hất văng chú bò chăm chỉ mà Young Joon tặng cho cô trước đó xuống đất rồi nói ngọt: "Bây giờ vị trí trên giường em là của anh rồi đó". Anh phó chủ tịch nào đó dù ở tít tận trời Tây nhưng nghe người yêu xinh đẹp nói câu đó xong liền gục ngã, mỉm cười hài lòng đến tít cả mắt.

Mi So không ngại hất ngay chú bò chăm chỉ xuống sàn để nhường chỗ cho Young Joon.

Mới hôm trước còn cưng chiều, hôm sau cô nàng đã vội "vứt bỏ" bò chăm chỉ rồi.

Không chỉ lúc đi mới ngọt ngào mà ngay cả khi trở về cặp đôi Young Joon - Mi So cũng khiến khán giả điêu đứng. Vừa đáp xuống sân bay, Young Joon liền tức tốc chạy về công ty chỉ để gặp mặt người yêu. Về tới nơi rồi, gặp rồi, anh chàng không kìm được nữa mà kéo ngay Mi So vào phòng làm việc rồi hôn cô đầy bá đạo. Mi So thì vẫn e ngại sẽ bị đồng nghiệp trông thấy nhưng có lẽ vào giờ phút này, thứ mà Young Joon quan tâm chỉ có cô mà thôi.

Tập 13 "Thư ký Kim sao thế?": Vừa về tới nơi, Young Joon đã vội... "đè" Mi So ra hôn tới tấp

Những tập tiếp theo của Thư ký Kim sao thế? được phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN.