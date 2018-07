Giới thiệu cô gái xinh đẹp với "thư ký Kim", Park Seo Joon muốn chọc cô ghen sao?

Sau cảnh nóng ngàn độ của Mi So (Park Min Young) và Young Joon (Park Seo Joon) vào cuối tập 13 Thư ký Kim sao thế? được phát sóng vào tối qua (18/7) thì nhà đài lại tiếp tục tung những hình ảnh mới của tập 14 để chiều lòng fan. Những tập trước, khán giả toàn được thấy cảnh phó chủ tịch Lee lên cơn ghen tuông mỗi khi thấy thư ký Kim gần gũi với người đàn ông khác. Sang đến tập này, hẳn là các fan theo phe phó chủ tịch sẽ "mát lòng mát dạ" lắm đây khi lần đầu tiên, Kim Mi So cũng biết nổi cơn ghen rồi.

Những hình ảnh mới của phim hé lộ cảnh Young Joon dẫn Mi So đến dùng bữa tại nhà hàng của một người bạn thân. Mà người bạn thân này lại trùng hợp là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Ban đầu Mi So cứ tưởng người bạn này của Young Joon là nam. Khi trông thấy cô chủ nhà hàng xinh đẹp bước ra cúi chào, Mi So có chút bất ngờ và còn... hơi sốc nữa cơ.



Nữ diễn viên duyên dáng Jung Yoo Mi là người thủ vai cô chủ nhà hàng - bạn thân của phó chủ tịch Lee. Phía đoàn phim có bật mí: "Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và sự vui mừng khi Jung Yoo Mi đồng ý tham gia vào bộ phim với tư cách diễn viên khách mời (cameo) cho tập này. Nhờ diễn xuất của cô mà Yoo Mi đã gợi lên sự ghen tuông đáng yêu giữa cặp đôi nhân vật chính Mi So và Young Joon. Sự xuất hiện của Yoo Mi đã khiến cả trường quay cũng như các nhân viên trong đoàn đều thích thú và cảm thấy rất tuyệt".



Họ còn chia sẻ thêm rằng: "Sự ghen tuông đáng yêu của Park Min Young từ trước đến giờ vẫn bị cô ấy dìm sâu nhưng cuối cùng đến tập này thì đã được bộc lộ rõ ràng rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đến sâu răng giữa cặp đôi Park - Park".



Tập 14 của Thư ký Kim sao thế? sẽ được phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) tối 19/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.