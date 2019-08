Dù rất độc, nhiều người lại thích ngửi mùi xăng dầu và lời lý giải xác đáng của giới khoa học

Theo Washington Post, có đến 43% con người trên thế giới thích ngửi mùi xăng dầu.

Chị em có công nhận rằng, trong nhóm bạn của chúng ta, kiểu gì cũng có vài ba người thích mùi xăng dầu. Nhiên liệu là "đồ ăn" của máy móc, rõ ràng nó không phù hợp và thậm chí rất độc hại nếu không may uống phải. Lý do cho việc thích mùi xăng dầu là gì? Có 3 lý do chính mà khoa học đã đưa ra:

1. Mùi xăng dầu khiến cơ thể rơi vào trạng thái "say" do nhiễm độc, tương tự như tác dụng của rượu cồn

Dầu mỏ hay xăng dầu nói chung, được tạo thành từ benzen và các hydrocarbon thường thấy trong các sản phẩm thường ngày như sơn, keo dán, dung dịch tẩy rửa... Nếu cố tình uống xăng dầu, nó sẽ tạo ra cảm giác say và ức chế hệ thần kinh dẫn đến cảm giác hưng phấn - tương tự như uống rượu nặng.

Tuy nhiên, không giống như rượu, say xăng dầu có thể dẫn đến suy giảm nghiêm trọng chức năng nhận thức. Gây bải hoải cả thể chất lẫn tinh thần do thoái hóa chất trắng trong não bộ.

Chính vì vậy, dù có thích mùi xăng dầu, tuyệt đối không nên cố tình hít vào vì sẽ gây hại cho cơ thể.

2. Thích ngửi mùi xăng dầu? Có thể bạn đang mang thai hoặc bị thiếu sắt

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Hiệp hội Huyết học Mỹ (American Society of Hematology) cho thấy: Khá nhiều bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt (IDA) sẽ xuất hiện sự thèm muốn với một số mùi vị nhất định như mùi xăng dầu, lốp cao su và các chất tẩy rửa.

Hơn nữa, sau khi tình trạng thiếu máu do thiếu sắt có tiến triển tốt, các chuyên gia nhận ra rằng họ không còn thèm muốn mùi xăng dầu nữa. Trong trường hợp IDA tái phát, người bệnh lại thèm muốn những mùi hương kể trên.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra tình trạng tương tự ở phụ nữ mang thai.

3. Thích ngửi mùi xăng dầu có thể đến từ những ký ức tuổi thơ

Trên thực tế, cách chúng ta phản ứng với các mùi hương khác nhau, thường phụ thuộc vào ký ức từ thời thơ ấu.

Ví dụ, nếu bạn thường xuyên bỏ học vào lúc trời mưa khi còn nhỏ - mùi ẩm ướt khi mưa xuống sẽ được liên kết với những kí ức dễ chịu khi được trốn học ở nhà. Trí nhớ tốt liên quan đến mùi hương đã trở thành một phần quan trọng trong cách lưu trữ thông tin của con người.

Còn với mùi xăng dầu? Nó thường gắn với kí ức của chúng ta khi cùng bố mẹ, ông bà vào trạm xăng trên đường đi du lịch. Trái lại, nhiều người lại sợ mùi xăng dầu vì họ bị say xe - nó khiến cơ thể chuẩn bị sẵn trạng thái dễ... nôn mửa. Tóm lại, thùy khứu giác của con người chịu trách nhiệm cảm nhận mùi, có vai trò rất lớn trong việc kiểm soát cảm xúc.

Cuối cùng, dù thích hay không, tuyệt đối không nên chủ động ngửi mùi xăng dầu vì trong đó chủ yếu là benzen - chất độc có thể gây ra ung thư và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác cho sức khỏe.

Tham khảo W.O.B