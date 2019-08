Các cặp đôi cần nhớ: "Quan hệ" trong 7 thời điểm này sẽ cực nguy hại sức khỏe

Duy trì tốt cuộc sống tình dục cũng phần lớn giúp gắn kết tình cảm giữa các cặp đôi. Tuy nhiên, quan hệ tình dục lành mạnh thì cần phải tránh những thời điểm này, bởi khi quan hệ, các cặp đôi không những không đạt "cực khoái" mà còn có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe.



7 thời điểm các cặp đôi không nên quan hệ tình dục:

1. Sau khi uống rượu

"Yêu" sau khi uống rượu có thể gây rối loạn chức năng tình dục. Bởi vì rượu kích thích hệ thống thần kinh trung ương và khiến não bị tê liệt, sẽ làm giảm độ nhạy cảm của cơ quan tình dục và cuối cùng dẫn đến rối loạn chức năng tình dục. Đặc biệt, uống nhiều rượu mạnh có thể khiến dương vật nam ở trạng thái cương cứng không lâu hoặc xuất tinh sớm.

2. Khi cơ thể có bệnh

Khi bạn bị bệnh, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, độ nhạy cảm tình dục cũng bị giảm và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt là khi bạn đang mắc các bệnh có tính truyền nhiễm, thì càng không nên quan hệ tình dục. Bằng không, không chỉ bản thân bị tổn hại, còn lây truyền cho người bạn tình. Nếu bị bệnh cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, khi cơ thể được hồi phục bình thường thì lúc này mới nên "yêu".

3. Khi mệt mỏi

Khi quan hệ tình dục sẽ tiêu tốn một lượng sức mạnh thể chất và năng lượng nhất định. Do căng thẳng vì công việc, học tập dẫn đến trí óc mệt mỏi, khiến cuộc sống riêng tư của cá nhân tương đối bị ức chế. Khi bạn kiệt sức về tinh thần hoặc thể chất, nếu "quan hệ" sẽ không đạt được sự thỏa mãn và cả 2 bên đều không hài lòng. Đặc biệt, quan hệ khi cơ thể mệt mọi sẽ càng gây hại cho sức khỏe.

4. Khi có tâm trạng xấu

Khi tâm trạng đang tồi tệ, tốt nhất các cặp đôi không nên quan hệ tình dục. Bởi trong hoàn cảnh này, cả 2 bên không cảm nhận được sự hòa hợp, không đạt được cực khoái, mà còn khiến mặt cảm xúc sản sinh sự phẫn nộ. Nếu tình trạng này diễn ra nhiều lần, sẽ dẫn đến sự thờ ơ trong khi "quan hệ" của người phụ nữ hoặc là gây tình trạng liệt dương ở nam giới.

5. Khi ăn quá no hoặc đói

Bởi vì đường tiêu hóa bị lấp đầy và tắc nghẽn do ăn quá no, nên việc cung cấp máu cho não và các cơ quan khác là không đủ. Do đó, không nên quan hệ tình dục sau khi ăn no, và khi bạn đói, thể lực của bạn sẽ giảm xuống. Khi con người quá đói, thể chất suy giảm, lúc này "yêu" sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

6. Ngay sau sinh

Nếu sau khi sinh quan hệ tình dục sớm, rất dễ khiến tử cung không được hồi phục tốt và gây xuất huyết tử cung. Một cuộc khảo sát cho thấy gần 40% phụ nữ quá vội vàng khi quan hệ tình dục lần đầu tiên sau khi sinh con, đều bị ám ảnh đời sống tình dục trong tương lai. Cảnh báo, sau khi sinh ít nhất khoảng 4-6 tuần, mới được quan hệ tình dục trở lại.

7. Trước khi trời sáng

Quan hệ tình dục trong thời gian này, cả hai bên sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ, điều này sẽ làm mất cân bằng cơ thể và giảm sức đề kháng, cả hai bên cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và học tập do mệt mỏi quá mức.

(Nguồn: Sohu)