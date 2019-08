Diễm My 9X tuyên bố sốc: Bị bạn bè chơi xấu, không cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi

Diễm My 9X là khách mời mới nhất của chương trình Bistro K - Quán ăn hạnh phúc. Tại đây, Diễm My chia sẻ ba mẹ ly hôn từ khi cô còn bé. Điều đó khiến tính cách nữ diễn viên có phần nhút nhát, ngại giao tiếp với người xung quanh: "Ba tôi là người rất khó tính. Nếu tôi làm sai, ba sẽ mắng, thậm chí là đánh. Có lần tôi trốn đi chơi, ba đánh bằng sợi dây điện". Diễm My kể ba cô thường gặp áp lực trong công việc nên trút cơn giận vào cô và mẹ. Chính cô là người giúp mẹ thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

"Lúc đi ra và tự sống tự lập, tôi và mẹ không lấy tiền, ba tôi cũng không giúp đỡ. Tôi thấy ba xem chuyện đó không có gì to tát nên tôi trách ba. Bây giờ nhìn lại, có thể ba có nỗi khổ riêng. Tôi giống như một người hùng đối với mẹ, như một trụ cột gia đình, vừa là con gái, vừa là đàn ông để che chở cho mẹ" - Diễm My nói.

Theo nghệ thuật từ năm 5 tuổi, Diễm My thừa nhận bản thân may mắn khi được thử sức ở nhiều bộ phim khác nhau: "Hồi xưa ba mẹ tôi thích làm ca sĩ, diễn viên nhưng không có cơ hội nên đặt hết hy vọng cho con gái. Có cuộc thi nào đăng trên tạp chí là mẹ gửi hình cho tôi tham gia. Nhờ vậy, tôi may mắn được chọn vào một vai trong phim Vụ án Thanh Nga".

Tham gia nhiều vai diễn, Diễm My không ít lần bị nhận xét là đóng đơ, không cảm xúc. Cô cho biết bản thân buồn khi nghe những đánh giá này. Từ đó, cô quyết tâm tập luyện để thay đổi. Nữ diễn viên học thuộc lòng kịch bản, tập nói trước gương, tham gia các khóa học về diễn xuất để trau dồi kinh nghiệm: "Vì tôi sống quá lâu với việc giữ cảm xúc ở bên trong nên tôi phải chiến đấu nhiều với thói quen đó. Bất kỳ kịch bản, phân đoạn nào tôi cũng phải luyện tập không dưới 100 lần để truyền cảm xúc cho khán giả".

Trước đây, Diễm My khá nhút nhát, thậm chí là đợi người ta gọi casting mới chuẩn bị. Sau này, cô chủ động casting, tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Trong năm vừa qua, cô tham gia casting không ít phim nhưng lại bị từ chối: "Lúc đầu tôi cũng buồn lắm vì thấy mình vô dụng". Tuy nhiên, chính điều đó là động lực để cô thay đổi và ghi dấu ấn với khán giả ở những vai diễn có chiều sâu hơn.

"Mặc dù mọi người ném đá khá đau, mình đọc cũng buồn nhưng nhờ những đánh giá tiêu cực đó mà tôi thấy mình phải vượt qua" - Diễm My nói. Tiếp tục câu chuyện, Diễm My khẳng định cô chưa bao giờ có chủ đích tạo scandal để thu hút sự chú ý. Thay vào đó, cô tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất: "Scandal chỉ tồn tại ngắn hạn, có những phát ngôn hay scandal tình cảm là do tôi vô tư chia sẻ mà không biết. Trước đây tôi khép kín, sau này mới biết được sự phức tạp trong showbiz. Có những cái không hề mong muốn nhưng lại xảy ra. Chẳng hạn như có một người bạn tôi thường tâm sự chuyện thầm kín. Người đó lại biến tấu, chia sẻ với người khác khiến tôi sốc".

Trước những nghi ngờ chụp ảnh gợi cảm, bikini để gây chú ý, Diễm My việc thực hiện những bức ảnh đó xuất phát từ sở thích của cô. Theo đó, cô không quá tập trung phô trương hình thể mà chỉ truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ, cá tính thể hiện bản thân. Sắp tới, cô muốn định hướng bản thân theo hình ảnh độc lập, cá tính và thành công.