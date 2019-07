"Phượng Khấu": Phim cung đấu chịu vạ lây vì vụ Diễm My 9X sân si với Trương Thế Vinh bất ngờ được bênh vực

Vụ ồn ào phim Phượng Khấu bỗng dưng mang họa tẩy chay vì Diễm My 9X sân si, đá xéo Trương Thế Vinh tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mọi chuyện trở nên ầm ĩ khi Diễm My đăng story xin lỗi khán giả nhưng lại có lời lẽ hằn học, trịnh thượng. Thế là antifan lập tức tấn công cô nàng trên diện rộng. Không chỉ bản thân Diễm My mà đến cả phim Phượng Khấu cũng bị tẩy chay. Trên mạng xã hội, hàng ngàn bình luận yêu cầu đoàn phim Phượng Khấu đổi diễn viên vì khán giả không muốn xem mặt Diễm My.

Trước sự vụ bất ngờ này, 1 bộ phận khán giả trung lập đã đứng ra bảo vệ Phượng Khấu: "Đừng thế chứ, đây là bộ phim cổ trang tôi mong đợi nhất năm nay", "Đứng ngoài vòng tranh luận, tôi hy vọng Phượng Khấu vẫn ra mắt bình an", "Tại sao tẩy chay diễn viên mà lôi cả bộ phim vào để mắng chửi chứ", "Lý lẽ nào mà cứ đòi tẩy chay Phượng Khấu. Phượng Khấu có tội tình gì đâu", "Cả Trương Thế Vinh cũng lên tiếng rồi mà, anh ấy bảo vệ Diễm My luôn đấy, sao cứ đòi tẩy chay Diễm My và Phượng Khấu chứ", "Công sức của cả 1 ekip chứ có phải trò đùa đâu".

Trailer đầu tiên của phim Phượng Khấu: Hồng Đào - Thành Lộc xuất hiện cực ấn tượng.

Bối cảnh phim Phượng Khấu diễn ra khoảng năm 1840 - 1847, giai đoạn bà đang là phi tần của hoàng đế Thiệu Trị. Vượt qua những âm mưu, hiểm nguy chốn hậu cung, bà đã thành công trong việc đưa con trai Hồng Nhậm lên kế vị (tức hoàng đế Tự Đức), còn bà được tấn tôn làm Hoàng Thái hậu.

Bộ phim gồm 3 phần, mỗi phần 6 tập, mỗi tập 60 phút, dự kiến ra mắt trên các kênh trực tuyến vào đầu năm 2020. Đoàn phim cũng cho biết, Phượng Khấu cũng sẽ tái hiện các lễ nghi, điển chế, trò chơi cung đình, ẩm thực cung đình, thơ văn, nhạc họa của triều đại nhà Nguyễn.

Khi vừa mới tung trailer đầu tiên, Phượng Khấu đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả và giới chuyên môn. Với sự xuất hiện của Thành Lộc, Hồng Đào, Hồng Vân, Kiều Trinh, Jun Phạm, Diễm My, bộ phim được đánh giá và kỳ vọng là tác phẩm cung đấu Việt Nam đáng xem năm 2020.