Dắt túi ngay những giải pháp đánh bay nôn nao do say rượu ngay thềm năm mới 2020

Năm mới sắp đến, những bữa tiệc và những cuộc nhậu nhẹt từ ngày Giáng sinh đến Năm mới cuối cùng cũng tìm đến bạn. Những dịp nghỉ lễ kéo dài có thể khiến bạn triền miên trong cảm giác đau đầu, đau bụng, nôn nao thường xuyên. Vâng, đó là những cảm giác mà say rượu có thể dễ dàng khiến bạn mắc phải.



Có một sự thật đắng lòng là bạn có thể sẽ mất 8-24 giờ để đánh bay các triệu chứng nôn nao, khó chịu do say rượu. Tuy nhiên, có một số cách mà bạn có thể giúp mình kiểm soát cơn đau đầu cũng như những cảm giác khó chịu này. Nước chanh, trà gừng, nước ép trái cây, chuối và trứng là một số thực phẩm giúp bạn chữa chứng nôn nao do say rượu vô cùng hiệu quả. Vì muốn bạn có thể thỏa sức lựa chọn nên giới chuyên gia dinh dưỡng của Boldsky đã liệt kê một loạt danh sách thực phẩm cũng như thói quen sống để có được cơ thể khỏe mạnh hơn khi bị say rượu ngay dưới đây:

Nước lọc

Rượu làm mất nước trong cơ thể của bạn và việc uống nhiều nước sẽ giúp bù nước cho cơ thể để thoát khỏi tình trạng nôn nao. Đó là một phương pháp chữa bệnh rất nổi tiếng và lành mạnh cho chứng nôn nao khi say rượu.

Vì rượu là thuốc lợi tiểu, nó có thể khiến bạn đi tiểu thường xuyên, do đó gây mất nước. Mặc dù mất nước không được coi là nguyên nhân chính gây nôn nao nhưng nó có thể góp phần gây ra các triệu chứng như khát nước, đau đầu, mệt mỏi và khô miệng. Uống một ly nước lọc khi xuất hiện triệu chứng này sẽ làm bạn giải cơn say rượu nhanh chóng.

Nước chanh

Khi cơ thể bị mất nước, bạn cần uống càng nhiều nước càng tốt. Nước chanh là một phương thuốc rất lành mạnh điều trị chứng nôn nao do say rượu. Cách đơn giản nhất là chỉ cần uống nước chanh với một chút đường cũng sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng và tăng mức glucose trong máu.

Trứng cuộn

Ăn trứng cuộn sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng nôn nao do say rượu. Nếu bạn không thích ăn trứng chiên, bạn cũng có thể luộc hoặc chiên trứng vì chúng cũng giúp đánh bại nỗi đau có chủ ý và sự không thoải mái do cảm giác nôn nao.

Chuối

Khi bạn uống rượu nhiều quá mức sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của bạn theo nhiều cách. Uống rượu quá mức làm giảm kali trong cơ thể khiến bạn mệt mỏi và buồn nôn.

Ăn chuối sẽ giúp giải quyết vấn đề này vì những loại trái cây như chuối rất giàu kali, có thể ngăn ngừa tình trạng nôn nao do say rượu vào sáng hôm sau.

Trà gừng

Gừng giúp bạn thoát khỏi cơn đau đầu. Nó cũng giúp dạ dày của bạn tiêu hóa rượu nhanh hơn và dễ dàng hơn. Do đó, uống trà gừng để ngăn chặn nôn nao do say rượu là vô cùng đúng đắn. Đơn giản, bạn chỉ cần uống 2-3 tách trà gừng là có thể thoát khỏi tình trạng nôn nao, khó chịu này rồi nhé!

Sữa chua

Nghe có vẻ vô lý nhưng sự thật là sữa chua cũng như các sản phẩm từ sữa có thể giúp chữa trị nôn nao do say rượu. Nguyên nhân là ăn những sản phẩm này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, từ đó làm giảm tác hại của độc tố có trong rượu cực tốt.

Cà phê

Uống 1-2 tách cà phê (tốt nhất là cà phê đen) giúp chữa chứng nôn nao của bạn cực hiệu quả. Cà phê giúp bạn thoát khỏi cơn đau đầu và tạo cơ hội cho dạ dày chuyển hóa rượu nhanh hơn. Vì vậy, nhâm nhi cà phê là giải pháp chống nôn nao do say rượu cực tốt.

Ngủ nhiều

Rượu có thể gây rối loạn giấc ngủ, có thể liên quan đến giảm chất lượng và thời gian ngủ đối với một số cá nhân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong khi thiếu ngủ không gây nôn nao thì nó vẫn có thể làm cho tình trạng nôn nao do say rượu của bạn trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, một giấc ngủ ngon cho phép cơ thể phục hồi có thể giúp giảm bớt các triệu chứng và làm cho tình trạng nôn nao do say rượu trở nên dễ chịu hơn.