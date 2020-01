Ăn 3 trái vải và uống siro ho..., bạn cũng có nguy cơ bị phạt thổi nồng độ cồn!

Từ 1/1/2020 luật ban hành đã uống rượu thì đi xe đạp cũng bị phạt

Mới đây, theo quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1/1/2020, hành bi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm. Đây là một điều hết sức mới so với trước đây.

Với quy định này, người điều khiển phương tiện giao thông dù là ô tô, xe máy, xe đạp, tàu, thuyền. máy bay… nếu có uống rượu trước hoặc trong khi điều khiến các phương tiện giao thông đều bị phạt. Do đó, cách đối phó tích cực nhất là xác định tâm thế "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Luật mới ban hành với thông điệp mang tính nhân văn cao cả khi đề cao tính mạng con người là trên hết. Nhưng bạn có biết, không cần uống rượu, chỉ cần xơi phải mấy loại quả có hàm lượng đường cao dẫn đến lên men thì bạn vẫn có nguy cơ bị thổi phạt nồng độ cồn như bình thường?

Trước đây, chúng ta thường được nghe rất nhiều về quả vải – loại quả đặc trưng cho ví dụ này. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) từng chia sẻ, quả vải là loại quả chứa hàm lượng đường cực cao. Thứ quả này khi để bên ngoài trong thời gian dài có thể dẫn đến quá trình lên men và hiện tượng đường hóa thành rượu là chuyện chẳng sớm thì muộn.

Theo đó, nghiễm nhiên là người ăn vài quả vải có hàm lượng đường cao, hàm lượng đường này bám vào khoang miệng, nếu chẳng may bị kiểm tra nồng độ cồn thì máy đo nồng độ cồn sẽ báo có cồn ngay.

Khi ăn vải, lượng cồn trong quả vải rất nhỏ, không đủ hấp thu vào trong máu sẽ chuyển hóa qua phổi, khiến hơi thở có mùi cồn. Dù ăn nhiều hay ăn ít thì sự thật là máy đo nồng độ cồn vẫn sẽ báo có nồng độ cồn trong khoang miệng sau khi ăn vải.

Tại sao lại như vậy? Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, máy đo nồng độ cồn không xác định được rõ ràng đối tượng uống rượu bia hay không mà có một đặc điểm duy nhất là cực nhạy cảm với nồng độ cồn. Khi chẳng may đang đi xe đạp thôi mà bị tuýt còi, công an cho máy đo nồng độ cồn làm việc khi bạn mới ăn vải xong. Và thế rồi một câu chuyện buồn diễn ra khi bạn ăn vải thôi cũng có nguy cơ bị trả tiền nộp phạt do có nồng độ cồn trong người.

Không ăn vải nữa là xong phải không? À không! Một loạt danh sách những loại trái cây và cả… thuốc cũng có thể khiến bạn bị phạt oan khó giải thích

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, thực ra nhiều người hẳn sẽ có suy nghĩ không cần ăn vải nữa là yên tâm rồi. Nhất là vào mùa này không phải là mùa của quả vải. Nhưng có một sự thật là, không chỉ riêng gì quả vải, một số loại trái cây có hàm lượng đường cao khác như nho, dứa, táo, chuối, sầu riêng, xoài… cũng chẳng ngoại lệ, là thứ bạn phải e dè ăn trước khi bước ra ngoài đường.

Cũng không chỉ những loại trái cây nhiều đường mới có khả năng lên men, cực nhạy cảm với máy thổi nồng độ cồn nữa, kể cả một số loại siro, thuốc uống khi lên men mà sử dụng vào cơ thể cũng có thể dẫn đến hiện tượng nhận án oan uống. Không cần phải nghiên cứu này nghiên cứu kia làm gì, hãy thực tế bằng trải nghiệm của bạn đi! Chẳng phải những loại quả nhiều đường kia, những loại siro, thuốc uống để ngoài môi trường lâu khi dùng sẽ thấy rõ mùi cồn trong vị giác mỗi người. Thêm một thời gian dài nữa, chúng tiếp tục chuyển hóa sang axit nên cũng dễ dàng nhận thấy bằng mùi chua.

Ăn chuối rồi đi lái xe, bạn cũng có nguy cơ bị thổi phạt nồng độ cồn.

Giải pháp nào cho chúng ta khi muốn ăn uống theo sở thích lại không bị "Thổi phạt nồng độ cồn" oan?

Theo chuyên gia, có lẽ con người cần phải chỉn chu hơn trong từng hành động của mình, kể cả ăn uống bất cứ thứ gì cũng cần xem xét trước khi tham gia giao thông. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu vẫn là trước khi tham gia giao thông, tuyệt đối không được ăn nhiều những loại trái cây này hay uống siro, uống thuốc đã lên men… Bài học ở đây là chúng ta cần ăn với liều lượng thật vừa phải. Sau khi ăn xong, bạn cần súc miệng thật kỹ. Trước khi lái xe cần có thời gian ngồi nghỉ 30-60 phút cho phả "rượu" từ hoa quả đi, tránh nhận phạt không đáng có. Một khi đã bị tóm phạt thì đừng cố giải thích nữa bởi dù là cồn hoa quả hay cồn rượu bia thì chiếc máy thổi nồng độ cồn vẫn không thể nào phân biệt cụ thể được với các anh công an để làm chứng cho bạn đâu nhé!