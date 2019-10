Công an đến nhà các gia đình trình báo người thân mất tích khi sang Anh để lấy mẫu ADN

Liên quan đến vụ 39 người tử vong trong xe container ở Anh, nghi có người Việt Nam gặp nạn tại đây, ngày 27/10, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang xác minh thông tin 9 người Hà Tĩnh mất tích khi sang Anh.

Sáng cùng ngày, có mặt tại gia đình ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc), có con trai là Nguyễn Đình L. (20 tuổi) mất liên lạc khi đang qua Anh làm việc, cho biết sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình ông cùng 8 hộ gia đình khác trên địa bàn huyện Can Lộc phía công an đã tới lấy mẫu tóc, mẫu máu để xác định ADN và những thông tin cần thiết để xác minh trong số 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh có thi thể của người nhà hay không.

Ông Gia cho biết gia đình đã cũng cấp các mẫu cho cơ quan công an tiến hành xét nghiệm AND.

"Mấy hôm nay, Công an nhiều lần đến gặp gia đình để thu thập thông tin, lấy mẫu tóc và máu của tôi để xác định nhân thân, danh tính nạn nhân ở Anh có con trai tôi hay không", ông Gia cho biết.

Tương tự với các trường hợp gia đình ở Hà Tĩnh, tại Nghệ An công an tỉnh cũng đã đến một số gia đình trình báo có nạn nhân mất tích ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, để lấy mẫu tóc, móng tay của người thân.

Các mẫu thu thập được từ phía các gia đình sẽ chuyển đến Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, phục vụ công tác giám định.

Khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ L. kể từ khi hay tin con mất tích.

Cùng với việc lấy mẫu ADN, công an đã thu thập thêm thông tin, chứng minh thư và lời khai của người thân các nạn nhân nghi mất tích, phục vụ việc xác định danh tính, đối chiếu với 39 nạn nhân ở Anh.

Cùng ngày, ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cho biết, hiện 9 trường hợp ở huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh đã liên hệ và cung cấp thông tin về việc họ không liên lạc được với người thân khi qua Anh làm việc.

"Sở đã liên hệ với Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao để nhờ xác minh thông tin và tiếp tục giao cho các huyện bám sát, nắm thông tin", ông Minh cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.