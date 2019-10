Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Không khí nặng nề tại các gia đình nghi có con em tử vong

Liên quan đến vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong chiếc container ở Anh, mấy ngày qua người dân khu phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ai ai cũng bàng hoàng trước thông tin nữ lao động Phạm Thị Trà My (26 tuổi), nghi là một trong 39 nạn nhân tử vong trong thùng container ở Anh.

Vợ chồng ông Lượng, bố Trà My bàng hoàng khi nghe tin của con.

Từ ngày biết tin, gia đình Ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, bố Trà My) như ngồi trên đống lửa. Ông Thìn cho biết hiện tại gia đình vẫn chưa hay biết thông tin gì việc con gái có nằm trong số 39 nạn nhân tử vong trong container hay không. Tuy nhiên, sau tin nhắn cô gái này gửi về rạng sáng 24/10 gia đình nghi ngờ trong số các nạn nhân có con gái mình.



"Gia đình không biết liệu Trà My có trên container đó không nhưng đọc tin nhắn con gái tôi gửi về thì đúng nó rồi", ông Thìn cho biết.

Ngồi lặng lẽ trong nhà, ông Thìn chia sẻ vợ chồng ông có 3 người con (2 trai, 1 gái). Trà My là con gái thứ 2, học xong phổ thông em xin bố mẹ vay tiền đi xuất khẩu lao động tại Nhật. Hết thời hạn 3 năm trở về mới được 2 tháng, thấy gia đình còn khó khăn, Trà My lại xin bố mẹ đi qua Anh làm việc.

Chi phí cho chuyến đi phải bỏ ra là hơn 900 triệu đồng và việc con gái đi theo con đường nào hay ai dẫn đi thì gia đình không hề hay biết.

"Toàn bộ 900 triệu đồng gia đình phải vay hoàn toàn để My đi nước ngoài. Sau khi sang đến Anh nghe đâu phải chi thêm 150 triệu đồng. Con nó bảo qua bên Anh xin học rồi làm nail chứ gia đình tôi ở nhà cũng không rõ", ông Thìn cho biết thêm.

Theo đó, ngày 3/10, Trà My bắt xe khách từ quê ra Hà Nội rồi từ đây đón xe qua Trung Quốc. Trong 10 ngày ở Trung Quốc, My vẫn thường xuyên liên lạc về gia đình. Từ đây, Trà My cùng những người khác lên máy bay qua Pháp rồi Bỉ để qua Anh nhưng từng bị cảnh sát bắt giữ 1 lần nên nhóm người này phải quay về Pháp.

Quá trình đi, cô gái vẫn nhắn và gọi điện về gia đình. Đến khoảng 4h30 ngày 23/10, cô gái nhắn tin về cho mẹ với nội dung rằng: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều, con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ lắm, con chết vì không thở được", bà Nguyễn Thị Phong (mẹ Trà My) rơi nước mắt kể lại.

Cũng từ đó người nhà mất liên lạc hoàn toàn với My, cố gắng liên hệ nhiều lần với cô gái nhưng không nhận được phản hồi. Đến nay, gia đình đã làm đơn trình báo lên chính quyền địa phương và chờ thông tin về người thân từ Đại sứ quán.

Cũng giống gia đình ông Thìn, tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh người thân em Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) vẫn đang ngóng chờ tin tức của em. Ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, bố Lượng) cho biết Lượng là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em (5 trai, 3 gái).

Ông Gia sốc trước thông tin từ bạn bè của Lượng báo về.

Cuối năm 2017, khi học xong cấp 3, Lượng xin bố mẹ vay hơn 450 triệu đồng để qua Pháp làm việc. Đến tháng 4/2018, nam thanh niên này thông báo mới qua đến Pháp và làm việc tại nhà hàng ăn từ đó đến nay.

"Thấy có người đưa đi nước ngoài làm việc nhưng không biết đường dây nào hay ai đưa đi. Chỉ khi qua làm việc con nó mới điện về", ông Gia kể.

Ông Gia cho biết thêm, khoảng giữa tháng 10/2019, Lượng gọi điện thông báo sẽ đi qua Anh làm việc cùng bạn bè. Chi phí chuyến đi là hơn 300 triệu để đi xe từ Pháp qua Anh.

"Lượng có nhắc đến việc có 2 con đường để đi từ Pháp qua Anh với chi phí từ 4.000 -11.000 bảng Anh nhưng không nói cụ thể đi thế nào, gia đình can ngăn nhưng con tôi nói có người quen dẫn đi nên yên tâm", ông Gia nói.

Mẹ của Lượng rơi nước mắt khi biết tin con.

Đến ngày 21/10, Lượng gọi điện thông báo đang ở chỗ bạn tại Paris (Pháp) và chuẩn bị qua Anh rồi từ đó đến nay gia đình không liên lạc được với Lượng.

"Lượng không liên hệ về nhưng có chiều 23/10 có người Việt Nam sinh sống ở Anh gọi điện cho gia đình thông báo Lượng đang trên đường sang Anh, thông báo gia đình chuẩn bị tiền khi họ đón được người.

Tối cùng ngày một người bạn của Lượng điện về bảo không liên lạc được với con tôi và nghi ngờ Lượng có đi trên chuyến xe được phát hiện có 39 nạn nhân tử vong trong thùng container", ông Gia cho biết.

Gia đình của Lượng đã lập di ảnh.

Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đến nay trường hợp nữ lao động Phạm Thị Trà My gần như được xác định chính là một trong 39 nạn nhân tử vong trong thùng container ở Anh.

"Gia đình nạn nhân đã làm thủ tục gửi tỉnh để xác minh, đối chiếu thông tin. Huyện cũng giao các xã tìm hiểu các trường hợp khác nếu không liên lạc được với người thân thì làm thủ tục xác minh nhân thân", ông Cường cho biết.

