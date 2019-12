Cô gái bị ung thư vẫn để mái đầu không tóc xuất hiện trong đêm chung kết cuộc thi nhan sắc, vừa giành luôn giải lớn với thần thái khiến bao người ngưỡng mộ

Thời gian vừa qua, cô gái có tên Đặng Trần Thủy Tiên đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ bởi nghị lực phi thường khi mắc ung thư nhưng vẫn sống lạc quan, thậm chí còn đi thi hoa khôi do trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Thành tích của cô nàng là lọt vào top 12 và tiến thẳng vào đêm chung kết được rất nhiều người chờ đón.

Đặng Trần Thủy Tiên là cô gái gây chú ý với cộng đồng mạng trong thời gian qua.

Đêm thi chung kết Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua. Trong đêm thi, Thủy Tiên nổi bật với mái đầu không có tóc và thần thái thì cực kỳ tự tin.

Và không chỉ là cô gái mạnh mẽ, Thủy Tiên còn gây ấn tượng với sắc vóc "không phải dạng vừa" khi có chiều cao 1m70, cao nhất trong dàn thí sinh. Chính bởi vì có lợi thế hình thể như vậy nên trong các phần thi dạ hội hay trang phục thể thao, Thủy Tiên luôn rất đẹp.

Những hình ảnh trong các phần thi của Thủy Tiên.

Cuối cùng, nhờ tất cả những nỗ lực của mình, Thủy Tiên đã giành giải phụ là Miss truyền cảm hứng. Mặc dù không có tên trong danh sách top 3 nhưng câu chuyện của Thủy Tiên đã thực sự làm nhiều người ấn tượng. Cô đã trở thành hoa khôi trong tâm trí của tất cả mọi người rồi.

Kết quả vô cùng mỹ mãn với cô gái trẻ có nghị lực phi thường.

Trước đó, Thủy Tiên từng chia sẻ rằng cô đăng ký tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 có chủ đề "She is the difference" (Cô ấy là điều khác biệt) với mục đích truyền cảm hứng cho các bạn có ngoại hình khác biệt và ai đang bị ung thư có thêm dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. Mong muốn này của Tiên đã trở thành sự thật rồi đó!