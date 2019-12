Gặp hai mẹ con nàng mẫu nhí gây bão mạng xã hội với màn catwalk thần sầu và nỗi lo của người mẹ giúp con bước vào một trong những nghề thị phi nhất showbiz

Người ta thường nói showbiz là nơi hào nhoáng, bước vào vừa khó vừa dễ nhưng để sống trụ trong đó một cách bình yên thì không hề đơn giản một chút nào. Ấy thế nhưng, môi trường giải trí lại cho các nghệ sĩ danh tiếng, hào quang, kinh tế và cả sự thỏa mãn khi được sống với đam mê, vượt qua những giới hạn của bản thân. Có nghệ sĩ vào nghề khi đã lớn tuổi nhưng cũng có khá nhiều người bắt đầu lúc còn rất trẻ, thậm chí khi mới vài tuổi. Và với cách tiếp cận hiện đại, rất nhiều phụ huynh bây giờ không hề ngần ngại cho con em mình theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc bằng cách đầu tư bài bản ngay từ đầu.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng có chia sẻ rất nhiều về đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái với mái tóc ngắn cá tính cùng thần thái vô cùng chuyên nghiệp đang sải bước trên sàn catwalk. Ngoài bước đi rất tự tin, bắt đúng nhạc, cô bé còn làm động tác mạo hiểm là xoay người bên trong quả cầu và nhận về những tràng pháo tay tán dương từ phía khán giả.

Bé gái có màn catwalk siêu đỉnh cao khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Những hình ảnh vô cùng đẹp mắt của Khánh An được lan truyền trên mạng.

Cô bé ấy tên là Khánh An, năm nay mới 8 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm dày dạn trong nghề người mẫu. Để có được ngày hôm nay, mẹ của Khánh An là chị Như Hồng đã phải mất khá nhiều thời gian, công sức để đồng hành cùng với bé. Đặc biệt hơn, Như Hồng còn vượt qua nhiều định kiến để giúp con gái đạt được mơ ước là sải bước trên sàn runway.

Gặp hai mẹ con vào một buổi sáng Sài Gòn ngập nắng, cô bé Khánh An dường như rất hào hứng vì được đi tạo dáng chụp ảnh. Còn Như Hồng thì trầm ngâm dõi theo con gái. Mỗi bước chân, tư thế được thay đổi của Khánh An luôn tạo được sự thích thú nơi ánh mắt của mẹ. Với Hồng, từ một em bé nhỏ xíu xiu ngày nào, giờ đây Khánh An đã có thể tự biểu cảm phong phú và da dạng về phong cách như người lớn nên Hồng thấy rất vui.

Khánh An và mẹ trong cuộc gặp gỡ với báo chí.

Chào Như Hồng, không biết Khánh An đã làm mẫu nhí được bao lâu rồi?

Khánh An tham gia làm người mẫu từ lúc con được 6 tuổi. Ngay từ bé, An đã bộc lộ năng khiếu khi bước đi trong nhà cho mẹ xem hay mở các chương trình người mẫu trên tivi biểu diễn. Lớn hơn một chút thì bé chủ động xin mẹ tìm trường đào tạo để con đi học.

Mọi thứ đến với An cũng khá tự nhiên, mình cũng không chủ động can thiệp gì mà chỉ hỏi là con có thực sự thích không, nếu có thì mẹ sẽ chiều theo ý con.

Khánh An đã có kinh nghiệm 2 năm trong nghề mẫu nhí.

Nếu vậy chắc ngay từ nhỏ Khánh An đã là một cô bé rất cá tính đúng không ạ?

Đúng vậy, tính cách con rất mạnh mẽ, hiểu chuyện và thẳng thắn. Khác với các bé gái khác, Khánh An thường thích chơi trò chơi vận động hoặc cảm giác mạnh, khi nhỏ con thích tự mix đồ theo ý thích của con. Dù vậy nhưng Khánh An cũng vẫn thích màu hồng, màu tím và cả váy đầm công chúa nữa. Con bé biết chọn đồ, phối đồ từ rất sớm. Dù mẹ là người trả tiền mua quần áo cho con nhưng mặc như thế nào, kết hợp ra làm sao thì bé hoàn toàn chủ động quyết định. Nhất là từ lúc được tham gia biểu diễn thì sự độc lập này của Khánh An càng thể hiện rõ hơn.

Ngày chưa đi biểu diễn, cứ mỗi khi được diện những bộ đồ yêu thích, Khánh An dường như có bản năng nên luôn đi lại trước mặt mẹ theo lối trình diễn catwalk. Đó chính là điểm khác biệt để mình nhận biết bé rất thích nghề người mẫu. Nếu ai làm mẹ thì cũng sẽ hiểu, cảm giác khi thấy con mình có khả năng nào đó đặc biệt khác những em bé khác cùng trang lứa quả thật rất hạnh phúc. Mình thường nhìn con đầy tự hào và nhiều lúc bỗng dưng muốn ôm chầm lấy bé để tận hưởng sự vui sướng đó.

Cô gái cá tính nhưng cũng rất điệu đà Khánh An.

Dù lạnh lùng trên sàn diễn là vậy nhưng Khánh An thật ra mới chỉ là cô bé 8 tuổi, chắc là vẫn có lúc mè nheo mẹ đúng không ạ?

Khi lên hình thì ai cũng nghĩ con lớn lắm, chững chạc lắm nhưng khi tiếp xúc ở ngoài thì sẽ thấy con đúng nghĩa là đứa bé 8 tuổi không hơn không kém. Khánh An rất mè nheo mẹ nếu như không vừa ý chuyện gì hay là muốn mẹ cho đi chơi. Và với tâm thế của một người mẹ, mình luôn sẵn sàng ngồi xuống cùng con để thảo luận.

Rất may, Khánh An tuy cá tính mạnh nhưng cũng rất lành, biết nghe lời và thấu hiểu sự đúng đắn. Nếu mẹ giải thích cặn kẽ và hợp tình hợp lý thì con sẽ làm theo một cách vui vẻ. Đó là điểm sáng mà Khánh An luôn khiến mình hài lòng.

Nhưng dù thế nào thì An vẫn chỉ là cô bé 8 tuổi trong mắt mẹ mà thôi.

Hai mẹ con cực kỳ thân thiết và coi nhau như "bạn" vậy đó.

Vậy quan điểm dạy con của chị là gì?

Mình muốn con tự lập, biết quan tâm, yêu thương những người xung quanh. Đặc biệt, Khánh An không bao giờ được phép nói dối bất cứ điều gì. Nếu làm sai thì phải nhận và sửa sai chứ không được bao che. Mình rất tôn trọng con và không bao giờ ép con làm điều gì con không muốn

Mình biết, tuổi con còn nhỏ nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của mẹ. Vì lý do đó nên thời gian rảnh của mình tất cả đều dành cho con, ở bên con, dẫn con đi chơi, đi ăn. Những lúc con đi diễn, mình cũng đóng vai trò là người quản lý để hướng dẫn con cách cư xử cho đúng mực với các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi hơn. Vì lẽ đó mà Khánh An luôn được nhận xét là đứa trẻ ngoan, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi. Rất nhiều những người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có siêu mẫu Thanh Hằng rất quý bé.

Rất chiều con nhưng Như Hồng cũng có những nguyên tắc và giới hạn riêng để đặt ra cho con.

Khánh An đi diễn khá thường xuyên, vậy thời gian học của con chị sắp xếp như thế nào?

Bố mẹ nào cũng muốn con mình học tốt và tuổi của Khánh An bây giờ việc học mới là quan trọng nhất. Con chỉ tham gia biểu diễn khi việc học đã hoàn thành và đó sẽ là các show diễn ra vào Thứ Bảy, Chủ Nhật. Việc này sẽ giúp thành tích học tập ở trường của con không bị ảnh hưởng.

Ngoài việc đi học, đi diễn thì Khánh An còn tham gia các lớp học mẫu nhí và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như các bạn cùng trang lứa. Vừa học vừa chơi giúp bé không bị quá áp lực và quá tải.

An được mẹ tôn trọng mọi quyết định về sở thích hay cá tính của bản thân.

Nhiều người nói môi trường showbiz khá phức tạp, không biết chị có lăn tăn gì khi cho bé đi theo nghề này không ạ?

Thật ra thì thời điểm hiện tại mình chưa biết trước được là có cho con đi theo nghề một cách chính thức hay không. Trước mắt, mình chỉ nghĩ đây là sân chơi bổ ích cho các con, bởi khi còn nhỏ con có đam mê mình nên đồng hành cùng con. Cũng có người nhắc mình về những cám dỗ của nghề mẫu nhưng cá nhân mình chưa bao giờ đề cập điều đó với Khánh An vì mình muốn bé bước đi trên sàn runway với tư cách là một cô bé, ngây thơ đúng với số tuổi của mình. Mọi chuyện sau này có như thế nào đó là việc của tương lai, bây giờ mình cứ sống tốt với hiện tại đi đã.

Khánh An có triển vọng để tiến vào showbiz nhưng đó chắc chắn là chuyện của tương lai thôi, vì bây giờ bé vẫn "nhắng" và nũng mẹ lắm.

Và còn chuyện catxe của bé nữa, không biết chị quản lý hay để bé tự quyết định với đồng tiền mình làm ra ạ?

Mình luôn tôn trọng con nên về vấn đề catxe mình cũng đều trao đổi thẳng thắn với con. Khánh An biết mỗi đêm diễn được bao nhiêu tiền và sẽ luôn được tự tay lĩnh số tiền đó rồi mang về bỏ ống heo. Con bé bây giờ 8 tuổi rồi nhưng chưa biết tiêu tiền, mỗi lần muốn mua gì đều nói với mẹ, nhờ mẹ giúp.

Thật ra cá nhân mình không quan trọng chuyện bé đi diễn được bao nhiêu tiền, cứ miễn con thấy thích là được vì nhiều khi tiền đầu tư quần áo còn tốn nhiều hơn ấy. Chỉ biết rằng, khi mua thứ đồ gì đó mà con biết là từ số tiền mình làm ra thì con bé cũng trân trọng và mua bán cẩn thận hơn.

Bây giờ thì mình nghĩ chưa cần phải dạy cho bế việc chi tiêu tài chính nhưn sau này thì chắc là phải có đấy, để bé có thể quản lý được túi tiền của mình một cách hiệu quả.

Khánh An thường chỉ bỏ tiền catxe vào ống heo thôi, chẳng biết tự mình tiêu pha gì đâu.

Rất nhiều phụ huynh cũng muốn hướng cho con theo nghệ thuật nhưng chưa biết bắt đàu từ đâu. Chị có lời khuyên nào không ạ?

Trước hết là các bố mẹ phải tinh ý nhận ra đâu là điều con mình muốn làm. Đôi khi có những bố mẹ thường hay ép con em mình làm theo ý nhưng điều đó lại thường mang đến kết quả cực kỳ tai hại. Vì vậy, lời khuyên của mình là hãy ở bên con, quan sát con và lắng nghe con.

Nếu con nói muốn học thêm bất cứ năng khiếu gì, bố mẹ hãy tôn trọng và cho con thử. Nếu con thành công, thì phụ huynh hãy cho con theo đuổi vì đó chính là cách để con được sống là chính mình, được quen thêm nhiều người bạn mời và mở rộng nhân sinh quan của chính các bạn ấy.

Còn việc học thì các bố mẹ cũng không cần quá lo lắng đâu, nếu con vừa tham gia biểu diễn nhưng việc học trên trường vẫn tốt thì tại sao phải đặt nặng vấn đề? Bù lại, khi bài vở quá áp lực, con có thể dùng chính đam mê kia của mình để làm dịu đi mà.

Chị nghĩ sao về những người phụ nữ làm nghệ thuật? Rất nhiều người làm diễn viên, ca sĩ hầu như đều rất vất vả, nhất là khi có gia đình. Chị có sợ sau này Khánh An cũng sẽ như vậy không?

Mình nghĩ nghề nghiệp nào cũng có những nỗi khổ riêng nhưng được sống với đam mê mới là điều khiến con người ta hạnh phúc nhất. Bản thân mình làm mẹ nhưng cũng chỉ theo sát con được những năm đầu đời thôi, còn lại sau này lựa chọn như thế nào là quyền của con.

Hiện tại Khánh An vẫn chỉ đang học tiểu học, biết đâu sau này bé lại không theo con đường người mẫu chuyên nghiệp nữa thì sao. Tất cả còn đang ở tương lai phía trước, hai mẹ con mình giờ đây chỉ cố gắng làm tốt nhất những thứ ở hiện tại để làm sao con có một tuổi thơ đáng nhớ nhất mà thôi.

Nếu con có sở thích và đam mê thì chẳng tội gì bố mẹ không dành thời gian và tiền bạc để phát triển nó.

Còn với Khánh An, con biết mình thích làm người mẫu từ khi nào, việc đi diễn thời trang con thấy mình được những gì?

Hồi 5 tuổi là con đã biết mình thích nghề mẫu rồi ạ. Vì khi được trình diễn trên sân khấu, con thấy rất vui khi khán giả bên dưới hò reo. Các cô chú, anh chị đều dành cho con nhiều lời khen và lời động viên cố gắng. Con cũng thấy mình trở nên nhạy bén hơn kể từ khi tiếp túc với nghề người mẫu ạ.

Đi diễn như thế này tức là mình nổi tiếng rồi đó, không biết ở trường con chơi với các bạn thế nào, có hòa đồng không?

Ở trường thì cả con và các bạn đều hòa đồng, thân thiện với nhau. Mọi người hầu như đều không có chút khoảng cách nào đâu ạ. Mỗi ngày đi học con đều chuẩn bị bài vở tốt, giờ ra chơi, giờ ăn, giờ ngủ còn cũng đều có các bạn đồng hành.

Cô bé 8 tuổi nhưng có cách nói chuyện khá già dặn và trưởng thành.

Thần tượng của con là ai?

Dạ thần tượng của con là cô Cocorocha và thầy của con. Cả hai người đều cho con những kinh nghiệm để tự tin hơn khi trình diễn.

Gout thời trang của con là gì?

Dạ con thích sự cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng phải có chút dễ thương. Nói chung là phong cách nào con cũng có thể diện được hết ạ!

Đi diễn như thế này thì con tranh thủ học vào lúc nào?

Con học trường quốc tế nên con không có bài tập về nhà. Ngoài ra show diễn của con chủ yếu vào cuối tuần nên mọi thứ cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm ạ.

Tiền catxe đi diễn con thường dùng làm gì?

Dạ con chỉ bỏ ống heo thôi rồi khi nào thích thì con đưa mẹ nhờ mẹ dẫn đi mua quần áo. Ở nhà thích ăn gì, mua gì con đều nói với mẹ rồi hai mẹ con cùng nhau đi mua. Con thích như vậy lắm ạ!

Thần thái này thì ai bảo là An mới có 8 tuổi cơ chứ nhỉ?

Ước mơ của con là gì?

Con muốn được trở thành siêu mẫu nổi tiếng thế giới giống như thần tượng của con. Con biết là để đạt được điều đó thì con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con sẽ nỗ lực hết sức để đạt được ạ.

Mẹ là người luôn đồng hành cùng con, con có muốn nói gì với mẹ không?

Con yêu mẹ rất nhiều. Con cảm ơn mẹ vì đã đi cùng con trên từng chặng đường. Con sẽ luôn ngoan, nghe lời mẹ và sẽ không làm mẹ buồn đâu ạ.

Cảm ơn hai mẹ con về cuộc trò chuyện thú vị này nhé!