Đặng Văn Lâm lờ đi chuyện lộ ảnh nóng, bạn gái Yến Xuân lại được cho là phản ứng cực "căng" khi đích thân gợi ý việc cần làm cho dân mạng

Đặng Văn Lâm và Yến Xuân luôn được coi là một cặp đôi đẹp của làng bóng đá khi chàng là thủ môn tài năng, còn nàng là một huấn luyện viên thể hình nóng bỏng. Mới đây nhất, cả hai đã công khai mối quan hệ chính thức khi Yến Xuân sang tận Nga để đón Giáng sinh với gia đình bạn trai.

Ngay sau đó, Đặng Văn Lâm lại bất ngờ vướng vào tin đồn lộ clip nhạy cảm với một cô gái. Liên quan đến nghi án này, Yến Xuân đã đăng story đầy ẩn ý.

Yến Xuân cũng đã có động thái trước nghi án lộ ảnh nóng của bạn trai.

Trên Instagram, Yến Xuân có đăng một đoạn của bài hát tên là "Why so serious?" (Tạm dịch là: Sao phải căng). Thật trùng hợp, story xuất hiện trúng vào thời điểm nhạy cảm cho nên cộng đồng mạng đã ngay lập tức suy luận theo nhiều chiều hướng. Người thì nghĩ Yến Xuân chẳng mấy quan tâm đến chuyện này nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô nàng đang khẳng định căng đét việc Lâm Tây cũng là người bình thường, có chat 18+ thì cũng đâu có vấn đề gì.

Story của Yến Xuân trên Instagram cá nhân.

Ngoài ra, Yến Xuân còn đăng tải thêm một bức ảnh nữa với nội dung là khuyên mọi người hãy uống nhiều nước nhưng lý do phía sau thì ai cũng nghĩ là cô nàng đang nhắc đến chuyện của Lâm Tây. Cụ thể, nàng HLV viết: "If you drink a gallon of water per day, you won't have time for other people's drama because you'll be too busy peeing" (Tạm dịch: Nếu bạn uống 4 lít nước mỗi ngày thì bạn sẽ chẳng có thời gian để ý đến drama của người khác vì quá bận để đi vệ sinh).

Vậy đấy, chẳng cần nhắc trực tiếp vào vấn đề, Yến Xuân đã gợi ý cho dân mạng phải làm gì rồi, cứng không?

Yến Xuân khuyên dân mạng hãy uống nhiều nước vào, để đỡ phải bàn luận chuyện của Lâm Tây?

Và so với độ "cứng" của bạn gái Yến Xuân, có lẽ Lâm Tây cũng được cho là "một chín một mười" khi thản nhiên lờ đi vụ lùm xùm trong động thái mới nhất trên Facebook cá nhân.