Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội đã có mưa rào và giông cục bộ một vài nơi, trời lạnh. Nhiệt độ trong ngày thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Mưa rào cùng với gió Đông Bắc cấp 2-3 khiến thời tiết Hà Nội trở nên lạnh hơn. Ngay từ sáng sớm người dân đã trang bị đầy đủ trang phục giữ ấm.

Mưa giông từ sáng sớm ở một số quận khiến thời tiết càng trở nên lạnh hơn.

Người dân mặc nguyên áo mưa di chuyển để chống lạnh vào sáng sớm.

Người dân Hà Nội đã bắt đầu nhóm các bếp lửa trên vỉa hè để giữ ấm.

Những chiếc áo sơ mi được thay bằng những chiếc áo khoác gió giữ ấm, phù hợp với thời tiết se lạnh đầu mùa.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...