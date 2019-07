"Chiếc lá bay": Nira lên gối, đánh Now bầm dập trong nhà vệ sinh, fan nhắc nhở cẩn thận kẻo lộ... cốt đàn ông

Tập 13 của phim Chiếc lá bay vừa lên sóng với loạt tình tiết kịch tính xoay quanh Nira (Baifern Pimchanok). Tiếp nối vụ án bó hoa vàng được gửi đến trong họp báo, ở tập này danh tính người tặng hoa đã được hé lộ. Hóa ra, Nira chính là người tự tặng hoa cho mình. Mọi chuyện bắt đầu khi thông qua bác Pon, Nira biết chuyện Now - Rong liên kết hãm hại cô. Cùng thời điểm đó, bác Pon lại báo tin Now đến tiệm hoa đặt mua 1 bó hoa. Nira nhờ bác Pon chụp lại ảnh Now rồi gửi kèm địa chỉ tiệm hoa cho cô.

Chiếc lá bay tập 13: Nira lên gối đánh Now bầm dập.

Tiếp đến, Nira âm thầm đặt bó hoa vàng từ chính tiệm hoa đó, rồi thuê người gửi đến cho chính mình. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên khi bó hoa vàng xuất hiện, Nira bình tĩnh đáp trả. Bó hoa vàng trở thành lý do để Nira được yêu thích. Bởi cách cô lạc quan nói về nó khiến khán giả phải trầm trồ nhận xét: Cô nàng này không phải dạng vừa đâu.

Về phần Now, dù không phải là người đặt hoa nhưng vẫn nhận vô số chỉ trích, vì cánh phóng viên đã moi được tin tức cô là khách quen của tiệm hoa đó. Sau khi tự livestream ở tiệm hoa để chứng minh mình trong sạch, Now tiếp tục có cuộc ẩu đả căng thẳng với Nira.

Ban đầu, Now định khóa trái nhà vệ sinh và đánh Nira một trận, ngờ đâu Nira chẳng những không hề hấn mà còn phản đòn cực căng. Nira đánh vào mặt Now nhiều lần, sau đó cô còn lên gối khiến Now phải ngã ngay xuống đất. Chịu không nối cơn đau, Now xin Nira tha cho mình. Sau khi Nira bỏ đi, Now ngỡ ngàng thốt lên: "Đàn bà con gái gì mà đánh nhau lại lên gối chứ".

Tới đây thì khán giả phải bật cười! Vâng! Now nói đúng rồi đấy, bởi Nira không phải con gái "chính hiệu". Nira từng là 1 chàng trai, nhờ phẫu thuật chuyển đổi giới tính nên mới có hình dáng như bây giờ. Nira vẫn có "cốt đàn ông" chứ không thuần con gái như Now đâu, vậy nên đừng dại mà đánh tay đôi với Nira, vì chắc chắn là chẳng đánh lại đâu!

Trên mạng xã hội, khán giả thích thú nhận xét: "Sau 1 trận đánh nhau, Nira đã lòi cốt đàn ông ra rồi", "Tôi buồn cười quá, xem tới đoạn vung nắm đấm như con trai rồi giơ chân lên gối là biết rồi. Thế nào cô Now cũng bại trận", "Nira đánh nhau với Now, biến căng nhất tập 13 Chiếc lá bay. Nhưng càng xem càng buồn cười. Thương Now quá", "Bình thường Now cũng đanh đá lắm, nhưng tốt nhất là đấu võ mồm thôi, đánh nhau bằng chân tay không giỏi như Nira đâu"...