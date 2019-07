"Chiếc lá bay": Thừa nhận cưỡng hôn Nira trước báo chí, bác sĩ đẹp trai này được tung hô là "người chồng quốc dân"

Tập 12 của phim Chiếc lá bay tiếp tục làm khán giả liêu xiêu vì cách hành xử cực đàn ông của bác sĩ Ben (Witaya Wasukraipaisarn). Biết Nira gặp rắc rối vì loạt ảnh hôn môi mình bị phát tán trên mạng xã hội, bác sĩ Ben đã chủ động gặp quản lý Yot để nhờ giúp đỡ. Sau khi nói chuyện với Yot, bác sĩ Ben tổ chức buổi họp báo để nói lên sự thật. Tại đây, Ben thừa nhận rằng anh hôn Nira trong lúc cô không để ý. Ben nói là Nira rất yêu quý anh, cô luôn xem anh như anh trai nên mới không đề phòng.

Nira gặp nhiều rắc rối vì ảnh hôn Ben bị lộ.

Vào thời điểm Nira yếu đuối nhất, Ben hôn Nira. Tình cảm này xuất phát từ cá nhân Ben, Nira chưa từng làm điều gì sai trái. Dù là chuyện xem Ben như anh trai hay vô ý để cho anh hôn môi. Ngoài ra, Ben cũng nhắc nhở những kẻ đã chụp lén và tung ảnh lên mạng xã hội rằng họ đang hành động trái pháp luật. Ben đã liên lạc với luật sư để nhờ giải quyết vụ việc này. Nếu tìm ra kẻ chủ mưu tung ảnh hạ bệ Nira, Ben nhất định làm cho ra lẽ.

Ben gặp Yot để nhờ giúp đỡ.

Giữa lúc Nira bị mắng là hồ ly tinh, cặp kè hết người này tới người khác, Ben lại đứng ra nhận hết trách nhiệm về phần mình, cách hành xử đó khiến Yot và Tong - những chị em tốt của Nira vô cùng xúc động. Tong thậm chí còn ca ngợi Ben như người chồng quốc dân, xứng đáng được yêu thương, trân trọng nhất cuộc đời này!

Không chỉ riêng Tong - Yot, trên mạng xã hội khán giả cũng thích thú trước hành động đầy bản lĩnh của Ben. Nhiều khán giả còn cho rằng Ben tốt gấp đôi Chat - người đàn ông chỉ biết ở yên 1 chỗ, nhìn Nira bị mắng là "tiểu tam" mà chẳng thể làm gì.

Ben tổ chức họp báo để nói rõ chuyện hôn Nira.

Ở một diễn biến khác, Now và Rong - người đứng sau vụ tung tin tức xấu về Nira tỏ ra lo lắng, hoang mang khi Ben đứng ra chịu trách nhiệm. Chỉ bằng 1 hành động, âm mưu hạ nhục Nira của Now - Rong đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc theo dõi cuộc họp báo, Rong - Now mặt mày biến sắc, vì một khi Ben điều tra ai là kẻ hãm hại Nira, 2 cô ả chắc chắn không được bình yên.

Liệu liên minh Rong - Now sẽ ra sao trước đòn phản công cực chất này? Ben có lôi được Rong - Now ra ánh sáng hay không? Nira sẽ hành xử như thế nào khi Ben đã công khai nói với cả thế giới về tình yêu đơn phương của mình?

Rong tỏ ra lo lắng khi Ben tuyên bố sẽ kiện tới cùng.

Câu trả lời sẽ có trong tập 13 Chiếc lá bay, phát sóng vào tối 24/7/2019 trên kênh One31.