"Chiếc lá bay": Lộ ảnh "chị chị em em" của Nira - Now khiến fan kêu gào không thể tin nổi

Bộ phim Chiếc lá bay do Thái Lan sản xuất vẫn đang phát sóng vào mỗi tối thứ Hai, thứ Ba hằng tuần. Trong tập 10 và 11, mâu thuẫn giữa Nira với Now và Rong đã lên đến đỉnh điểm. Dù là người mới bước chân vào showbiz nhưng Nira đã gây được tiếng vang. Mới đây, cô được đạo diễn Lee chọn làm nữ chính cho bộ phim có kinh phí lớn. Theo giới làm phim, một khi tham gia vào dự án này thì Nira sẽ một bước trở thành ngôi sao hàng đầu.

Now - ngôi sao đỏng đảnh từng bắt ép Nira phải quỳ gối xin lỗi mình đương nhiên là không vui. Now bày mưu tính kế, thuê nhiếp ảnh chụp lén Nira rồi tung hình cho báo chí. Thậm chí, Now còn giả vờ bị thương ở chân rồi đổ lỗi cho Nira. May nhờ quản lý Yot ra tay cứu nguy đúng lúc, Nira mới thoát khỏi cái bẫy do Now gây ra.



Tóm lại, xem phim Chiếc lá bay, cứ cảnh quay nào Nira - Now đối mặt là y như rằng sẽ có đánh nhau hoặc cãi nhau. 2 cô nàng này đã được định sẵn là số mệnh tương khắc, không thể đi chung đường.

Thế nên mới có chuyện, khi loạt ảnh Nira - Now thân thiết, vui vẻ ôm eo nhau chụp ảnh trên biển được tung ra, fan Chiếc lá bay đã kêu gào rằng không thể tin nổi. Một số người cho rằng đây là ảnh đời thường, các diễn viên cùng hợp tác trong dự án nào đấy nên mới vui vẻ chụp ảnh cùng nhau. Thêm đó, dù ghét nhau trên phim đến mấy thì ngoài đời thực, họ vẫn là đồng nghiệp tốt. Bằng chứng là các diễn viên thường xuyên khoe ảnh hậu trường hài hước và tag hẳn tên nhau vào.

Ở một chiều khác, có khán giả phân tích rằng đây cũng có thể là một cảnh quay trong phim Chiếc lá bay: "Chẳng lẽ nào Nira - Now cùng đóng chung bộ phim nào đó và đạo diễn yêu cầu 2 người làm chị em thân thiết hay không", "Tôi không muốn tin Nira - Now có thể vui vẻ thế này. Nhìn nó cứ thế nào ấy", "Tôi mong ngày Nira trả thù Now thôi", "Nhìn sai trái làm sao, nhưng được cái là cả 2 cô đều rất đẹp".

Tập 12 của Chiếc lá bay sẽ lên sóng vào tối thứ Hai 22/7/2019 trên kênh One31 - Thái Lan.