"Chiếc lá bay": Không biết đó là con mình, bố ruột dụ dỗ, gạ gẫm nữ chính chuyển giới Nira lên giường

Tập 17 của phim Chiếc lá bay mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết gây choáng váng. Nửa cuối tập phim tập trung vào việc Nira (Baifern Pimchanok) nhận lời qua đêm với ông Chom để đổi lấy sự bình yên. Chom vốn là bố ruột Nira, vì không biết con mình đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính nên ông mới nhiệt tình theo đuổi. Vì muốn ngăn cản Nira đến bên Chat nên ông Chom liên tục bày trò phá đám. Đỉnh điểm của trò phá hoại này là ông Chom cho người chụp lén Nira - Chat tình tứ bên nhau rồi dọa tung ra để khiến Nira mang danh tiểu tam giật chồng.

Nira gặp nhiều áp lực vì ông Chom đe dọa.

Bị bức ép đến đường cùng, Nira nhắm mắt làm liều, chấp nhận lên giường với Chom. Vốn thèm khát gái đẹp, Chom lập tức phóng xe đến thẳng địa điểm nơi Nira làm việc. Sau đó, Chom hẹn Nira vào 1 căn biệt thự sang trọng rồi rót rượu cho cô uống.

Nira chấp nhận lên giường với ông Chom để đổi lấy bình yên.

Chẳng biết Nira nghĩ gì mà lại ngoan ngoãn nghe lời Chom. Thế là được đà tấn công, Chom cứ lao tới hôn cổ Nira. Xem đến đây, khán giả lo lắng Nira sẽ sớm bị ông Chom "làm thịt". Nhưng mà thực sự là có điều gì đó quá sai trái, bởi ông Chom là bố ruột Nira mà. Dù ông Chom không biết nên mới làm càn, còn Nira, lẽ nào cô lại buông thả như thế sao?

Lại thêm chuyện Nira đang che giấu việc mình là người chuyển giới. Nếu cứ thế là lên giường cùng ông Chom, bí mật chuyển giới sẽ nhanh chóng bị bại lộ?

Nhưng xem cách Nira ứng xử, khán giả lại nhận ra điểm khác thường, dường như Nira đang lén hẹn 1 người khác tới làm kẻ thế mạng cho mình. Hay là cô nàng lắm chiêu lại bày trò "ve sầu thoát xác", nhờ cô gái khác thay mình lên giường với ông Chom?

Chẳng lẽ nào Nira lại cam tâm tình nguyện để ông Chom chiếm đoạt?

Hy vọng tình tiết này sẽ xảy đến, nếu không khán giả Chiếc lá bay sẽ khó lòng chấp nhận được chuyện Nira qua lại với ông Chom.

Now là người chứng kiến tất cả những biểu hiện bất thường của Nira trong cuộc gặp bí mật với ông Chom.

Ở một diễn biến khác, Now lại vô tình phát hiện ra việc Nira lén ra ngoài gặp ai đó. Chỉ là Now không biết chính xác người hẹn Nira là ông Chom. Sự xuất hiện của Now trong phi vụ bất chính này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nào Now lại là người vạch trần cuộc đổi chác tình - tiền của Chom với Nira?