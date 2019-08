"Chiếc lá bay": Chán ngán Chat không đáng mặt đàn ông, Nira say xỉn đến mức suýt nhảy lầu

Tập 16 của Chiếc lá bay tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết kịch tính. Trong tập này, Chat (Push Puttichai) đòi chia tay Nira (Baifern Pimchanok) vì lý do bảo vệ sự an toàn cho cô. Chat nói rằng nếu còn tiếp tục qua lại, Nira sẽ bị ông Chom làm tổn hại. Do không muốn cô bị thương tổn nên Chat đành bấm bụng nói lời chia tay. Lý do này nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng thực chất, nó khiến Nira cảm thấy Chat quá hèn nhát, yếu đuối, đến việc bảo vệ người mình yêu cũng chẳng làm được.

Nira vì yêu Chat mà chịu quá nhiều thương tổn.

Do quá đau khổ, Nira mới đến quán bar đồng tính để uống rượu. Sợ Nira làm chuyện mất hình tượng, Tong mới đưa cô về chung cư. Trong cơn say, Nira la hét, kêu gào ầm ĩ. Nira thậm chí còn chạy ra phía khung cửa kính để lao xuống.

Trong cơn say, Nira đã nói rất nhiều lời đau đớn.

Nhưng Tong đã nhanh chóng cản kịp. Khi được Tong đưa vào trong, Nira tiếp tục nói trong cơn say rằng: "Tao sẽ không chết. Tại sao tao phải tự tử chứ, tao đã làm ngực, làm mặt, làm hết các bộ phận trên cơ thể, chịu bao đau đớn vậy mà tại sao phải chết. Tao phải sống chứ. Mẹ tao cũng muốn sống, bà ấy đẹp lắm, bà không muốn chết đâu nhưng cuối cùng bà vẫn chết".

"Mẹ tao chết vì bố tao quá khốn nạn. Tao có 1 người bố không ra gì, có 1 người cô không ra gì. Tất cả đều thối nhát, nhưng tại sao lại là tao chịu đựng những nỗi đau này chứ. Tao không muốn yêu nữa, tao không muốn sống thế này nữa".

Bác sĩ Ben được Tong gọi đến để chăm sóc Nira.

Trước tình cảnh này, Tong lập tức gọi điện cho bác sĩ Ben để nhờ cứu viện. Nhận điện thoại từ Tong, Ben lao đến nhà Nira như 1 cơn gió. Không phải Chat, không phải ông Chom, Ben mới là người hiểu Nira nhất. Ben cũng biết sự thật Nira là người chuyển giới và luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cô. Ben yêu Nira, anh thậm chí còn hy sinh danh dự để bảo vệ cô. Người đàn ông tốt như Ben mà Nira không chọn, để rồi lại đâm đầu vào Chat - gã đàn ông đã có vợ, lại còn hèn nhát, thiếu quyết đoán. Ở đời, đúng là cái quái gì cũng xảy ra được. Người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu lại cứ luôn bày ra những trò khiến cho mình cảm thấy đau đớn và mệt mỏi.