"Chiếc lá bay": Nira - Rong đánh ghen nhau tơi tả nhưng người vui nhất lại là cô ả lắm chiêu, thủ đoạn này

Tập 16 Chiếc lá bay mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết bất ngờ, kịch tính. Ngoài việc Nira say rượu la hét, khóc lóc ầm ĩ thì người xem cũng được theo dõi cảnh Rong lồng lộn đánh ghen Nira (Baifern Pimchanok).

Sau khi tỉnh rượu, Nira cùng Ben ra quán cà phê nói chuyện, đúng lúc này, Rong xông tới mắng Nira một trận tơi bời. Không chút kiêng dè, Rong nhắc đến chuyện Chat ngủ lại nhà Nira và còn đề cập giường chiếu. Ý của Rong là chê bai Nira là loại gái rẻ tiền, bất chấp việc Chat đã có vợ vẫn cứ lao vào giành giật. Bị sỉ nhục nặng nề, Nira đáp: "Muốn biết tôi và chồng chị làm gì thì hãy ký đơn ly dị đi".

Lập tức, Rong tạt tách trà vào mặt Nira. Bị tấn công bất ngờ, Nira choáng 1 vài giây, sau đó cô bê cả đĩa bánh ngọt ụp vào mặt cô ruột. Đứng ở giữa can ngăn, bác sĩ Ben cố gắng giảng hòa, nhưng vì Nira - Rong quá hung hăng nên Ben cũng đành lực bất tòng tâm. Mãi sau, Ben mới lôi Nira ra khỏi quán cà phê được.

Chuyện Nira - Rong đánh ghen tơi tả trong quá cà phê nhanh chóng bị cánh săn ảnh chụp lấy. Thế là chỉ trong 1 đêm, tin tức về 2 cô nàng xuất hiện khắp các mặt báo. Là người căm thù Nira đến tận xương tủy, ngôi sao đỏng đảnh Now vui mừng ra mặt. Now đọc từng thông tin về Nira và cười hả hê. Sau đó, Now cùng đến gặp nhiều ngôi sao giải trí khác để hùa vào đám đông nói xấu Nira. Quả là trai sò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Rong - Nira đánh ghen tưng bừng tại nơi công cộng, Now cứ thế mang câu chuyện đi khắp nơi rêu rao.

Thực tế, Now - Rong ở cùng chiến tuyến, 2 người đã lập ra bản giao ước là cùng "tiêu diệt Nira". Rong cho thám tử điều tra mọi thông tin về Nira, sau đó giao đống ảnh chụp được cho Now. Now lại cung cấp đống ảnh đấy cho báo chí đăng tải thông tin. Vậy là 5 ngày 7 bữa, Nira cứ liên tục xuất hiện trên báo với hàng loạt thông tin đời tư tiêu cực.