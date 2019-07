"Chiếc lá bay": Cảnh được mong chờ nhất đã tới, Nira lao vào đánh nhau với Now cực gắt

Tập 8 của bộ phim Chiếc lá bay quả là nhiều drama khi mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Sau khi công khai tuyên chiến với ngôi sao đỏng đảnh Now, Nira (Baifern Pimchanok) đã bị fan của cô nàng tấn công dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng Nira cố tình tạo scandal để nổi tiếng, thậm chí fan Now còn nhục mạ, miệt thị Nira bằng lời lẽ khá nặng nề.

Nira quyết tâm học hát, học nhảy, học diễn xuất để trở thành ngôi sao giải trí thực thụ.

Không chịu đầu hàng, Nira quyết định đi học hát, học nhảy, học diễn xuất để trở thành ngôi sao giải trí thực thụ. Vào một ngày kia, khi vừa hoàn thành xong bài học diễn xuất khó nhằn, Nira bỗng check tài khoản mạng xã hội và nhìn thấy bức ảnh Chat vui vẻ với cô vợ Rong. Trong cơn ghen tuông, Nira vội vã bỏ về, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã va vào Now khiến ả ta té xuống đất.

Tập 8 Chiếc lá bay: Nira và Now lao vào đánh nhau. Clip: Kenbent TV.

Lấy cớ là Nira làm mình bị thương, Now liền buông lời thách thức. Biết mình cũng có phần vội vã nên Nira xin lỗi, đồng thời bảo sẽ đền bù chi phí khám bác sĩ cho Now. Nhưng Now nhất quyết không bỏ qua, ả ta lại gào lên rằng trong 2 ngày tới sẽ quay quảng cáo, nếu như không làm việc được thì Nira phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Nira vô tình va vào Now khiến cô ngã xuống đất.

Chẳng những vậy, Now còn nhục mạ, miệt thị Nira: "Sao cô làm gì cũng bắt chước theo tôi thế. Học hát, học nhảy, học diễn xuất cùng chỗ. Mua sắm cũng lựa nơi giống tôi, sao cô không phẫu thuật thẩm mỹ để nhìn y chang tôi luôn đi". Chịu không nổi sự khinh thường này, Nira bèn bật lại. Thế là Now lấy cớ lao vào đánh Nira. Trong 1 vài giây ngắn ngủi, 2 bên đã thực sự xảy ra xô xát, nếu như không có người xung quanh can ngăn, Nira và Now chắc cũng xé áo giật tóc đánh nhau rồi.



Đừng tưởng Nira hiền nhé!

Đương nhiên chuyện đánh nhau kia đã đến tai quản lý Yot. Nhưng điều đáng quý là Yot chẳng hề trách móc Nira mà còn đứng ra giải quyết vấn đề hộ. Yot gặp riêng Jib - quản lý Now để nói chuyện phải trái, nhưng thành ý này đã bị bỏ qua bởi phía Jib - Now quyết lấy cớ để làm lớn chuyện.

Vậy rồi, Nira đã 1 mình đến gặp đơn vị thuê Now quay quảng cáo để xin lỗi và chấp nhận đền bù hợp đồng. Nira bảo rằng cô là người gây chuyện thì bây giờ chấp nhận mọi yêu cầu từ phía đơn vị này đưa ra.