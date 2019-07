"Chiếc lá bay": Bị sỉ nhục trước báo chí, Nira phản đòn cực cay khiến Now đỏng đảnh phải ê chề

Tập 8 của bộ phim Chiếc lá bay vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, ngoài tình tiết liên quan đến chuyện tình rối rắm của Chat (Push Puttichai) và Nira (Baifern Pimchanok), khán giả còn được dịp cười hả hê khi chứng kiến cảnh nàng Now đỏng đảnh phải ê chề trước báo chí.



Nira xuất thân là thợ trang điểm, cô đi theo quản lý Yot học việc. Khi Yot bị ngôi sao đỏng đảnh Now chê bai, Nira đã đứng ra bênh vực. Vì hành động này mà cả Yot lẫn Nira đều trở thành kẻ thù của Now. Để dạy Now 1 bài học, Yot đã quyết tâm đào tạo, lăng xê và biến Nira thành 1 ngôi sao. Nhờ màn trình diễn catwalk cuốn hút ở bữa tiệc của phu nhân, Nira nhanh chóng được truyền thông chú ý.

Sau đó, Yot nhận show cho Nira đến sự kiện ra mắt son môi để quảng cáo. Tại đây, Nira trổ tài dùng thỏi son trang điểm mắt, môi và má hồng cho người mẫu. Nira vừa biểu diễn xong, Now liền lên sân khấu trò chuyện với báo giới. Vì muốn tạo kịch tính cho chương trình nên nhãn hàng son môi mới cố ý mời cả Now và Nira tham gia sự kiện.

Vốn ghét Nira, Now liên tục bày trò dằn mặt cô trước truyền thông. Now tỏ ra dễ thương, hài hước nhưng lời lẽ thì toàn là hạ nhục Nira. Now cố ý nói rằng việc cô bị thay thế trong buổi trình diễn thời trang là do Nira và Yot bày trò. Now cũng mặt dày khẳng định rằng cô chỉ là người bị hại. Chứng kiến cảnh khó coi này, Nira lập tức đáp trả. Như người bình thường, có lẽ đã ôm mặt khóc hoặc ấm ức bỏ đi, nhưng Nira thì không dễ khuất phục như thế.

Nira nói với báo chí rằng Now là người cố tình đến trễ, vì không liên lạc được nên Yot mới cho cô lên sân khấu trình diễn thay. Còn việc sẵn sàng biểu diễn thay là vì ngày thường, Now cũng lười biếng không đến tập chương trình. Nira luôn là người phải tập thế Now nên biết hết kịch bản biểu diễn. Những tiết lộ này của Nira khiến Now tái xanh mặt mày, cô nàng ngay sau đó đã bỏ đi vì sợ cứ tiếp tục đứng nói nữa sẽ bị Nira phanh phui tất cả tật xấu.

Ngoài ra, Nira cũng nhắc đến chuyện cô bị đồn là giật chồng Rong. Nói về việc tặng hoa hồng cho Chat, Nira bảo tất cả chỉ là kịch bản, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tặng 1 bông hoa lại gây sóng gió như thế.