"Chiếc lá bay": Bị sỉ nhục trước báo chí, fan mong đợi nữ chính chuyển giới Nira "lật bàn" dạy Now 1 bài học

Tập 8 của bộ phim Thái Lan đang gây sốt Chiếc lá bay sẽ lên sóng vào tối 8/7. Trước giờ G, ekip sản xuất lần lượt tung ra những đoạn clip quảng bá với nội dung hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, Nira (Baifern Pimchanok) đã chấp nhận tham gia các hoạt động showbiz để trở thành ngôi sao nổi tiếng. Dưới sự hỗ trợ của quản lý Yot, Nira từng bước đi lên. Tuy nhiên, vì là người mới, lại thêm chuyện có tai tiếng giật chồng Rong và cướp vị trí vedette của ngôi sao đỏng đảnh Now nên tin tức về Nira toàn là điều bất lợi.

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết tập 8, Nira và Now cùng xuất hiện trước truyền thông. Nhưng oái oăm thay, báo chí lại chỉ vây lấy Now và đặt ra nhiều câu hỏi nhạy cảm. Biết Nira đứng gần bên, Now bèn "đá đểu" bằng loạt chia sẻ không thể nào "đắng lòng" hơn.

Thấy Nira bực tức, Yot cố ngăn cản, yêu cầu cô bình tĩnh. Nhưng fan của Nira lại chẳng mong chờ điều này. Khán giả chỉ ước sao Nira mau chóng "lật bàn" để dạy cho Now 1 bài học thích đáng!

Now buông lời thách thức Nira trước báo chí thế này!

Và cầu được ước thấy rồi đây! Với loạt ảnh vừa hé lộ, fan Chiếc lá bay đã được dịp hả hê vì Nira nổi giận, cãi nhau chí chóe với Now. Thậm chí, Now còn ngã xuống đất mà chưa hiểu vì lý do gì? Do Nira xô Now ngã? Hay cô nàng Now tự bày trò té ngã để câu kéo sự chú ý từ giới truyền thông?

Chiếc lá bay có nội dung xoay quanh nhân vật Nira (Baifern Pimchanok) - chàng trai sinh ra đã biết mình mang tâm hồn 1 cô gái. Nhưng vì cha ruột kỳ vọng quá nhiều nên Nira luôn phải lẩn trốn, che giấu giới tính thật của mình. Cho đến ngày kia, khi cha mẹ chia tay, Nira mới theo mẹ ra nước ngoài sống. Vậy rồi, mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho Nira tổn thương sâu sắc trong tâm hồn.

Now sẽ bị Nira "xử đẹp" chứ?

Cùng thời điểm này, Nira phẫu thuật chuyển giới để trở thành người con gái hoàn chỉnh. Ít lâu sau, Nira quay lại Thái Lan và trả thù những người đã gây ra đau khổ cho mẹ con cô, trong đó có cả bố ruột là ông Chom giàu có. Và oái oăm hơn, cả ông Chom lẫn dượng Chat (Push Puttichai) để mắt tới. Về phần Nira, cô cũng dành cho Chat tình yêu sâu đậm. Trước khi phẫu thuật chuyển giới, Nira cũng từng xem dượng Chat như tình yêu lớn của đời mình.