"Chiếc lá bay": Bố Nira hốt hoảng vì lên giường với người chuyển giới, fan vỡ òa đồn chính Nira thuê người hãm hại

Tập 17 của Chiếc lá bay dừng lại với phân cảnh Nira chấp nhận lên giường với ông Chom để được yên ổn. Ông Chom là bố ruột của Nira, song Chom không hề hay biết chuyện Nira phẫu thuật chuyển giới. Vốn mê gái đẹp, thế nên khi Nira xuất hiện, ông Chom đã bị cuốn theo. Biết Chat - Nira đang qua lại, Chom cho người chụp ảnh làm bằng chứng rồi dọa sẽ tung cho báo chí để hại Nira thân bại danh liệt. Ông Chom cũng ra yêu cầu rằng nếu muốn được yên thân, Nira hãy chấp nhận chuyện lên giường.

Chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà Nira gật đầu đồng ý. Sau đó cô đến gặp ông Chom và để cho lão vuốt ve, sờ mó người mình. Đến thời điểm này, khán giả của Chiếc lá bay vẫn còn nơm nớp lo sợ chuyện Nira sắp bị ông Chom làm thịt. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như thế, Nira sắp tung chiêu hiểm khiến ông Chom trở tay không kịp.

Ở đoạn clip preview cho tập 18, Chom bất ngờ thức dậy với tình trạng không mảnh vải che thân. Tiếp đến, lão ta nhìn về phía đối diện và hỏi: "Cô là bê đê". Trong phân đoạn khác, Nira gọi điện thoại cho Chom rồi bảo: "Ông đã lên giường với người chuyển giới". Vậy rồi Chom tức giận la hét thất thanh. Lão ta cũng vội vã lao vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể.

Cuối trailer, Chom hẹn gặp Rong để nói rõ sự thật về chuyện lên giường với người chuyển giới. Từ đây, Rong - Chom cũng phát hiện ra chuyện Now có khả năng biết vụ việc kinh thiên động địa này. Rong ngã giá với Now để mua lại bằng chứng nhưng có vẻ như Now lại ra yêu sách cao hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra với ông Chom - Nira - Ronh- Now?

Bằng cách liên kết các tình tiết, fan Chiếc lá bay đồn đoán rằng có thể Nira đã nhờ 1 người bạn chuyển giới làm hình nhân thế mạng cho mình. Sau khi chuốc say Chom, Nira đã để cô gái chuyển giới đó ngủ cùng ông Chom. Oái oăm ở chỗ từ trước đến nay Chom rất ghét người chuyển giới, việc ngủ cùng người chuyển giới chẳng khác nào cú tát vào mặt lão ta. Nhưng Nira rõ ràng là con của Chom, chẳng lẽ cô lại cạn tình đến mức hãm hại cha mình?