"Chiếc lá bay": Bị đánh ở chốn đông người, Now thuê người điều tra Nira, vụ chuyển giới sắp bại lộ?

Tập 9 của bộ phim Chiếc lá bay vừa lên sóng vào tối 9/7. Trong tập này, khán giả được theo dõi những tình tiết hấp dẫn, kịch tính xoay quanh nữ chính Nira (Baifern Pimchanok). Ở tập 8, sau khi Nira và Now đánh nhau trước cửa phòng tập, Now đã viện cớ hủy lịch quay quảng cáo và đổ hết mọi tội lỗi cho Nira. Now bảo rằng Nira cố tình va vào người khiến cô ngã trật chân, do sức khỏe không đảm bảo nên Now hủy lịch quay quảng cáo.

Đương nhiên hành động này gây ra nhiều hệ quả khôn lường. Tu - người thuê Now quay quảng cáo tỏ ra khá tức giận, biết chuyện chẳng lành sắp đến, Nira còn cố tình đến gặp Tu để xin đền bù hợp đồng. Đúng lúc đó, Yot - quản lý của Nira xuất hiện và bảo cô nàng hãy về ngay lập tức, những việc còn lại Yot muốn tự mình xử lý.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ rối ren, ngờ đâu Yot - Tu nói chuyện với nhau khá hợp, hóa ra 2 người là bạn bè thân thiết lâu năm. Tiếp đến, Yot giải thích cho Tu nghe lý do vì sao Now - Nira có va chạm, đồng thời Yot cũng cảnh báo rằng nhiều khả năng Now chỉ giả vờ đáng thương.

Biết rõ sự thật, Tu bèn ra tay xử lý Now. Chỉ vài cuộc điện thoại, Tu đã khiến Now phải quay trở lại với công việc. Về phần Now, cô ả ngày càng chán ghét và nuôi ý định trả thù Nira. Now quyết ăn thua đủ với Nira bằng mọi giá. Thế là mặc cho sự ngăn cản của người thân cận, Now vẫn quyết tâm điều tra xem Nira có thân thế ra sao, làm những công việc gì trước khi vào showbiz.

Điều đáng nói là Nira từng sống dưới hình hài 1 chàng trai. Nira đã phẫu thuật chuyển giới để sống trọn vẹn với mơ ước của mình. Nếu như Now tiếp tục điều tra thì liệu rằng đến ngày nào đó, sự thật về thân thế của Nira sẽ bị bại lộ? Đến lúc đó, liệu rằng sẽ còn bao nhiêu người ở bên cạnh Nira? Và Now sẽ hả hê như thế nào khi biết hết những bí mật sâu kín của Nira?