Chị em đi siêu thị chú ý: Cùng 1 loại kẹo đang cực hot mà có đến 2 thương hiệu na ná nhau

Những ngày này, tràn ngập mạng xã hội là "kẹo dưa hấu Thái Lan" có tên Play More. Những ai chuộng hàng Thái thì đều nghiện loại kẹo thần thánh này. Nhiều người nhận định kẹo này thơm, mềm, có method tạo cảm giác the the, mát lạnh, còn có tác dụng làm thơm miệng, giảm stress, giảm đau họng. Loại kẹo này khá dễ ăn nên từ người lớn tới trẻ em đều mê mẩn. Hiện chiếc kẹo ngậm Play More siêu hot này đang có 3 vị: Dưa hấu, táo và chanh.

Kẹo Play More Thái Lan này có 2 loại: Dạng gói siêu dễ thương và dạng nắp vặn chắc chắn sang chảnh, dễ dàng bỏ túi mang đi xa.

Trên thị trường hiện nay còn có một loại kẹo tương tự tên là Play Candy có thiết kế và tên gọi gần giống với loại kẹo Play More của Thái Lan. Loại kẹo Play Candy cũng có 3 vị: Dưa hấu, đào, chanh muối và cả 3 vị đều được kết hợp với vị bạc hà the mát, được quảng cáo không chỉ vừa ăn ngon mà còn giúp giảm mùi hôi miệng nữa.

Kẹo Play Candy được đóng gói túi zip cũng rất tiện lợi.

Với cùng thiết kế kiểu túi zip, mặt trước của bao bì cũng có chữ tiếng Thái và tiếng Anh, khi đặt 2 loại kẹo này ở cạnh nhau thì nhìn thoáng qua, người mua sẽ khó lòng mà phân biệt được đâu là Kẹo Play More, đâu là kẹo Play Candy?

Theo tìm hiểu thì loại kẹo Play Candy này là hàng phân phối độc quyền chính hãng bởi công ty VINDRINK - một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối chính thức các sản phẩm đồ uống, hàng tiêu dùng của Thái Lan tại Việt Nam.

Từ tên gọi cho tới màu sắc, thiết kế thì cả 2 loại kẹo Play More và Play Candy khá giống nhau dễ gây hiểu lầm cho người mua hàng. Nhiều người sẽ lầm tưởng 2 loại kẹo này là của cùng một hãng. Và mới đây nhất trên fanpage chính thức của kẹo Play More cũng đã lên tiếng về việc kẹo Play Candy không phải là sản phẩm của họ, tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Những tranh cãi xoay quanh câu chuyện về 2 loại kẹo Play More và Play Candy này vẫn chưa ngừng nổ ra và nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nếu chỉ xét về mặt giá cả thì mức giá của cả 2 loại kẹo này cũng không chênh nhau nhiều.

Trên FamilyMart Vietnam - một hệ thống cửa hàng tiện lợi của Nhật thì kẹo Play Candy túi zipline có giá 12.000đ/gói 12g, trong khi kẹo Play More lại có mức giá 29.000đ/hộp 22g. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó loại kẹo Play Candy trên Shopee có giá 15.000đ/gói vị đào, dạng túi zipline. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên ngay bản thân kẹo Play More cũng có nhiều mức giá khác nhau.

Tại Adayroi, kẹo Play More dạng hũ 22 gram vị táo có giá gốc là 30.100đ/hộp, giá trong đợt khuyến mại là 23.700đ/hộp. (Ảnh chụp màn hình)

Kẹp Play More ở Circle K thì có giá là 36.000đ cho 1 hũ 22g.

Hoặc trên Bách hóa xanh có giá là 174.000đ cho combo 6 hộp 22g/hộp.