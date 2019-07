Nhà nhà thi nhau uống nước ép cần tây để đẹp dáng đẹp da, nhưng bạn đã biết cách chọn cần tây sao cho thật chuẩn?

Cụm từ "nước ép cần tây" giờ đã trở nên rất phổ biến và ngày càng được chia sẻ nhiều hơn trên khắp các trang mạng xã hội. Chính nhờ vào những lợi ích như giúp thải độc cho cơ thể, đẹp da, nhuận tràng, hỗ trợ giảm cân... mà loại nước ép này đã trở thành "đồ uống quốc dân" tốt cho mùa hè nóng bức.

Cách làm nước ép cần tây cũng vô cùng đơn giản. Để làm một cốc nước ép cho một người uống thì nguyên liệu chỉ cần 200g cần tây, nhớ nhặt lá để riêng, sau này bạn có thể lấy để xào thịt bò chẳng hạn. Thân cần tây thì rửa sạch, thái khúc rồi bỏ vào máy ép ép lấy nước là đã có ngay một ly nước ép thơm ngon, bổ dưỡng tốt cho sức khỏe.



Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn phải lựa được loại cần tây "chuẩn". Cần tây dùng làm nước ép phải là loại tươi, non, lá to đều, không bị giập úa. Bạn chỉ nên chọn loại rau cần lá có màu xanh sáng, cọng rau non trắng, cuống và cả lá rau phải dày, cọng rau tròn và đều nhau, mớ rau có ít rễ như cần tây Đà Lạt hữu cơ. Có 2 lý do chính để các chị em lựa chọn cần tây bó to phục vụ cho công cuộc ép lấy nước uống hàng ngày:

- Tiết kiệm thời gian, sức lực, ép được nhiều nước hơn: 1kg cần tây to sẽ ép được khoảng 2 lít nước hoặc hơn chút, trong khi cần tây nhỏ 1kg chỉ ép ra được 500-600ml thôi. Uống cần tây to vị cũng sẽ đỡ hăng hơn, dễ uống hơn rất nhiều nữa.

- Giảm được mùi hăng, đắng, khó uống của cần tây: Bó cần tây to sẽ có vị thanh và đỡ nồng mùi hơn những bó cần tây nhỏ. Thậm chí còn giảm bớt vị hăng đắng và dễ uống hơn rất nhiều.

Để nước ép cần tây được thơm ngon hơn, bạn nên lựa chọn cần tây Đà Lạt hữu cơ, giống to có giá dao động từ 50.000đ - 70.000đ/kg.

Giá của loại cần tây Đà Lạt dao động trong khoảng từ 50.000đ - 70.000đ/kg. Cần tây là loại rau nổi tiếng dùng nhiều thuốc trừ sâu, vì vậy bạn nên tìm mua tại các hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, uy tín trên khắp cả nước nhé.



Trên trang Siêu thị thực phẩm hữu cơ Organicfood, cần tây có giá bán 45.000đ/500gr. Ảnh: Chụp màn hình.

Một trang bán thực phẩm sạch uy tín khác có giá bán cần tây 68.000đ/kg. Ảnh: Chụp màn hình.

Gợi ý địa chỉ bán cần tây sạch: Hà Nội: Hệ thống siêu thị Big C (39.000đ/kg), Aeon Mall Long Biên (52.000đ/kg), Vinmart (73.000đ/kg).... Tp.HCM: Hệ thống siêu thị Co.op Mart (50.000đ/kg), Organicfood (45.000đ/500gr)...

Nếu ngại làm nước ép cần tây vì lười đi siêu thị mua nguyên liệu, rồi khâu chuẩn bị, hay lỉnh kỉnh thứ đồ khi xay làm bạn mất thời gian thì hãy order nước ép này về uống nhé. Vì loại nước ép này đang "hot" nên đi đâu bạn cũng dễ dàng tìm mua được nó.

Hiện tại, trên thị trường loại nước ép cần tây được bán theo cốc hoặc đựng trong các chai nhựa và thủy tinh, có giá bán trung bình từ 30.000đ - 50.000đ/chai (dung tích 350ml - 500ml). Nếu mix thêm loại hoa quả khác ép cùng nước cần tây thì cũng chỉ thêm từ 5.000đ - 10.000đ tùy loại chai nữa thôi.

Menu của các quán đồ uống take away đã cập nhật ngay loại nước ép cần tây này. Cốc nước ép cần tây nguyên chất có giá 35.000đ, loại mix thêm hoa quả như dứa, táo xanh, dưa leo... thì có giá 39.000đ/cốc. Ảnh: 16oz juice.

Giá của loại nước ép cần tây bán sẵn trong chai nhựa hoặc thủy tinh, có giá dao động từ 30.000đ - 50.000đ/chai (dung tích 350ml - 500ml). Nếu mix thêm loại hoa quả khác ép cùng cần tây thì cũng chỉ thêm từ 5.000đ - 10.000đ tùy loại chai. Ảnh: Facebook.

Uống nước ép cần tây vào buổi sáng là thời điểm giúp cơ thể hấp thu tốt nhất các dưỡng chất. Việc uống nước ép cần tây vào buổi sáng giúp quá trình tiêu hóa của bạn được đẩy mạnh, từ đó ngăn ngừa các vấn đề như táo bón, đầy hơi, trào ngược dạ dày, nổi mụn trứng cá,... Bạn cũng có thể uống vào bữa tối trước ăn 30 phút nhé.



Cần tây là loại rau có mùi khá nồng đối với một số người nên để việc uống nước ép rau cần tây không trở nên khó chịu, bạn có thể kết hợp loại rau này với một số loại trái cây và rau củ khác. Gợi ý các công thức nước ép cần tây ngon và bổ dưỡng mà bạn nên thử như: Nước ép cần tây và cà chua, nước ép cần tây và dưa leo, nước ép cần tây và cà rốt, nước ép cần tây, táo, mật ong....

Vị ngọt và thơm ngon của hoa quả sẽ lấn át đi mùi nồng của cần tây.

Thật tuyệt vời với các lợi ích của rau cần tây mang lại cho sức khoẻ, vừa rẻ tiền lại vừa dễ làm. Hãy bổ sung ngay nước ép cần tây vào thực đơn của mình để có vóc dáng chuẩn và một làn da đẹp nhé.