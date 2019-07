Cất công mời "Người Nhện" từ Mỹ sang Việt Nam phỏng vấn, đoán xem Trấn Thành nhận cái kết thế nào?

Spider-Man: Far From Home, bộ phim thứ 23 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm quan trọng bậc nhất MCU khi đóng vai trò hoàn thành câu chuyện dang dở mà Infinity War và Endgame đang kể. Bộ phim cũng sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho nhân vật Spider-Man do nam diễn viên Tom Holland thủ vai, đặc biệt là sau sự ra đi đầy nuối tiếc của Iron Man.