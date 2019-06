"Running Man": Khán giả lo Trấn Thành về nhà không yên với Hari Won vì câu trả lời nhầm lẫn tai hại

Tập 12 của chương trình truyền hình Running Man bản Việt - Chạy đi chờ chi mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hài hước, kịch tính. Kết thúc chuỗi thử thách tại một trung tâm thương mại, các thành viên cùng di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo, đó là Landmark 81. Khi các thành viên còn đang ngỡ ngàng không hiểu vì sao lại được chọn về một đội, thì cả dàn cast và khán giả đều được một phen bất ngờ với cách chia đội âm thầm mà hiệu quả. Đó chính là vị trí chỗ ngồi của mọi người trên xe lúc di chuyển.

Cũng với luật chơi này mà Trấn Thành - BB Trần - Lan Ngọc - Anh Đức về cùng 1 đội. Ngô Kiến Huy - Jun Phạm - Liên Bỉnh Phát - Trương Thế Vinh được xếp cùng 1 đội.

Không còn tập tạ hát karaoke, Running Man bất ngờ nâng tầm thử thách lên tầm cao mới khi các thành viên được trang bị túi ngủ và được nối liên tiếp nhau bằng dây khóa. Ngay khi nghe những nốt nhạc đầu tiên, hai đội sẽ di chuyển đến vạch quy định và trả lời tên bài hát kèm ca sĩ trình bày. Trả lời đúng, các thành viên sẽ phải trình diễn ca khúc, nếu không thể hoàn thành sẽ nhận được "phần thưởng" tương tự. "Độ sát thương" của thử thách này phải kể đến micro "siêu bão" cực mạnh khi các đội trả lời sai - hình thức trừng phạt mới mà ai cũng sợ, chỉ riêng khán giả là cười xoắn ruột vì bỗng dưng được chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc dở khóc dở cười của dàn nghệ sĩ.

Có thể nói đây chính là thử thách dìm hàng đau đớn nhất tính đến thời điểm hiện tại khi thu về cả rổ biểu cảm "đầy muối" của bộ sậu cầm trịch. Nếu như Voi biển Trương Thế Vinh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Anh Đức biến dạng mặt mũi thì bông hồng Ninh Dương Lan Ngọc cũng không kém cạnh khi méo cả miệng thậm chí té xuống đất.

Trong 1 tình huống đặc biệt, Trấn Thành đã gây sốc khi trả lời sai ca khúc do Hari Won thể hiện. Dù được cho nghe đoạn nhạc của bài Hương đêm bay xa nhưng Trấn Thành lại đoán rằng đó là bài Love you hate you. Lúc nhạc vang lên, khán giả cứ đinh ninh rằng Trấn Thành sẽ đoán đúng tên ca khúc, nhưng nào ngờ, nam danh hài lại làm người xem thất vọng. Đến cả ca khúc do vợ mình hát mà Trấn Thành cũng không nhớ tên, tình huống này khiến Lan Ngọc - BB Trần - Trương Thế Vinh - Liên Bỉnh Phát - Anh Đức - Ngô Kiến Huy - Lan Ngọc bật cười thích thú.

Còn về phần Trấn Thành, anh chàng cũng được phen ngượng ngùng vì nói sai tên bài hát của vợ. Chẳng biết khi chương trình phát sóng, Trấn Thành có bình an về nhà hay không? Hoặc là anh chàng sẽ bị Hari Won mắng cho 1 trận tơi bời vì lỗi lầm quá mức "khủng khiếp" này.