Cái kết viên mãn cho "Thư ký Kim": Đám cưới Park Min Young và Park Seo Joon đẹp như truyện cổ tích

Tập cuối của phim truyền hình Hàn Quốc Thư ký Kim sao thế? lên sóng tối 26/7 đã khép lại chuyến hành trình tình yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt của phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) và thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Đây quả thật là một trong những cái kết phim đẹp nhất, viên mãn nhất và khiến fan hài lòng nhất.

Trong ngày trọng đại của mình, Mi So diện chiếc váy cưới trắng tinh, lấp lánh nụ cười dịu dàng, hạnh phúc tràn cả ra khóe mắt mỗi khi cô mỉm cười. Còn phó chủ tịch Lee thì vừa hồi hộp lại vừa cảm thấy thành tựu bởi sau lần gặp đầu tiên 24 năm về trước, cuối cùng anh cũng có thể "bắt" Kim Mi So ở lại bên cạnh mình cả đời, không bao giờ được rời đi nửa bước.

Trước khi lễ cưới diễn ra, Young Joon đã vô cùng lo lắng. Anh chàng thậm chí cứ rung đùi miết, dù có nắm lấy tay Mi So cho bớt run thì tay anh vẫn cứ run cầm cập. Mi So thấy thế liền buồn cười bảo anh lấy thuốc giảm lo lắng của mình trong túi xách uống để bình tĩnh lại. Mạnh miệng là thế nhưng vào thời điểm trước khi bước vào khán phòng làm lễ, Mi So lại là người lo lắng và hồi hộp hơn cả.

26 27 28 29

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon hồi hộp trước lễ cưới, cầm tay Mi So mà cứ run cầm cập

Thế nhưng may mắn, đã có Young Joon ở đây rồi. Anh đưa tay để cô khoác vào và nói rằng: "Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, bảo vệ em giống như những gì anh đang làm hiện tại". Mi So mỉm cười, thế nhưng nụ cười này lại khiến anh nghĩ rằng cô không tin vào lời hứa của mình. Cô dâu xinh đẹp liền đáp lại: "Em tin anh sẽ luôn thực hiện được lời hứa của mình. Cũng giống như lời hứa anh sẽ cưới em lúc nhỏ vậy, anh đã giữ đúng lời hứa rồi còn gì".

Khoảnh khắc Young Joon trao cho Mi So nụ hôn dài trong khung cảnh lãng mạn như mơ của lễ cưới đầy long trọng cũng là thời điểm mọi người vỡ òa trong sự reo hò và những lời chúc phúc. Có lẽ đây là một trong những cái kết đẹp nhất và khiến khán giả hài lòng nhất vì nó không chỉ ý nghĩa mà còn rất đáng để ghi nhớ.

Nhìn hôn lễ hoành tráng và cặp cô dâu - chú rể tự tin sải bước như thế, tất cả đều là nhờ quá trình chuẩn bị lễ cưới đầy kỳ công của cả 2 người. Họ cũng đã trải qua không ít... thử thách khó khăn để có được lễ cưới ngày hôm ấy.

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Lễ cưới hoành tráng, lung linh như truyện cổ tích của Young Joon và Mi So

Vào hôm tổ chức tiệc ra mắt 2 bên gia đình, Mi So trước đó đã bị mẹ Young Joon kéo đi shopping cả ngày trời khiến cô có chút mệt mỏi. Sang đến hôm gặp mặt, sự hào phóng và hiếu khách của bố mẹ Young Joon khiến gia đình Mi So có chút ngại ngùng. Dẫu biết ông bà xem trọng Mi So và coi cô như một món quà quý báu nhưng Mi So cảm thấy những món quà giá trị kia thật sự khiến cô thấy không ổn. Và nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì Mi So sẽ không cưới. Bố của cô nàng đã mỉm cười hài lòng: "Tôi đã nuôi dạy con bé rất tốt".

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Mi So từ chối những món quà đắt tiền mà bố mẹ Young Joon tặng cho gia đình mình

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Chị gái Mi So rơi nước mắt khi thấy em gái hạnh phúc

Vào ngày thử áo cưới, Mi So lại bận rộn và đến muộn khiến cả Young Joon lẫn nhà thiết kế phải chờ đợi. Cuối cùng 2 người phải lựa một hôm khác để thử áo. Chưa kịp chọn ngày để thử lại thì Mi So và Young Joon lại... cãi nhau chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn của anh phó chủ tịch. Young Joon vậy mà lại dám khơi lại chuyện Mi So từng sửa cà vạt cho người đàn ông khác lúc đi xem mắt, điều này khiến Young Joon nhớ mãi chẳng quên được và cứ lôi ra "đâm chọt" khiến Mi So nổi giận bỏ về nhà.

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Mi So choáng váng vì được mẹ Young Joon dẫn đi mua sắm

8 7

10 9

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Đi thử đồ cưới mà Mi So lại bỏ Young Joon đi 1 mình

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Mời Young Joon đi cà phê tạ lỗi nhưng kết quả Mi So lại khiến anh chàng nổi cơn ghen

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon liên tục đâm chọn về chuyện xem mắt trước đây khiến Mi So nổi giận trước lễ cưới

Kết quả là sau khi suy nghĩ lại, Mi So đã bất ngờ xuất hiện tại nhà Young Joon trong bộ váy cưới xinh đẹp đầy lộng lẫy khiến anh chàng vừa trông thấy đã "đứng hình" và hoa cả mắt. 2 người trao nhau nụ hôn sau khi Mi So nói lời xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác lo lắng trước lễ cưới của người yêu mình.

12 13

14 15 16 17

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Mi So bất ngờ xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh tại nhà Young Joon khiến anh thẫn thờ vì quá đẹp

Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Mi So - Young Joon hồi hộp trước ngày cưới đến mức ngủ không được

Bộ phim cuối cùng đã khép lại với hạnh phúc viên mãn không chỉ cho mỗi cặp đôi chính mà cả những cặp đôi phụ như Se Ra - Yang Cheol, Ji Ah - Gwi Nam, Yoo Sik - Seo Jin cũng khiến khán giả mỉm cười hài lòng.