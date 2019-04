Cái kết đắng trước "bão 1 sao": Cách chức cửa hàng trưởng xuống làm nhân viên vệ sinh chưa đủ, The Alley Hàng Bài đã tạm ngừng hoạt động không hẹn ngày trở lại

Tối 11/4, Fanpage The Alley Hà Nội thông báo tạm ngưng phục vụ tại chi nhánh The Alley 47 Hàng Bài từ ngày 12/4.



Việc tạm đóng cửa này, theo The Alley Hà Nội, liên quan đến sự việc xảy ra thời gian qua. Cụ thể là thái độ của cửa hàng trưởng (đồng thời là thu ngân) với shipper giao đồ ăn của Now.

"Chúng tôi quyết định tạm thời ngưng phục vụ khách hàng từ ngày 12/04 đối với chi nhánh 47 Hàng Bài, Hà Nội, nhằm xem xét lại vấn đề một cách khách quan và giải quyết thỏa đáng nhất đối với các bên liên quan".

"Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi The Alley Việt Nam", thông báo của The Alley cho biết.

Scandal của thương hiệu trà sữa The Alley xuất phát ban đầu từ một bài tâm sự đầy bức xúc của một Shipper làm việc cho Now trên một hội nhóm review đồ ăn về thái độ của thu ngân The Alley Hàng Bài vào sáng 10/4.

Theo lời người này, khi đặt trà sữa cho khách ở The Alley Hàng Bài (Hà Nội), nhân viên thu ngân đã có thái độ coi thường shipper như nói trống không, ném tiền thừa xuống bàn. Khi Shipper vừa ra khỏi quán thì bị nhân viên của The Alley gọi lên công ty, gửi kèm video không có âm thanh để khiếu nại về việc anh đã văng tục và có thái độ không phù hợp.

Chưa rõ độ xác thực của thông tin trên nhưng The Alley đã nhận "mưa" review 1 sao từ cộng đồng mạng. Trên Google review, rating của The Alley Hàng Bài tụt xuống chỉ còn 1,6 sao với đa phần các nhận xét đều tiêu cực. Hiện sau nhiều nỗ lực "xóa review", The Alley Hàng Bài chỉ còn 166 đánh giá (so với 361 đánh giá trước đó), rating vì thế cũng được nâng lên 2,4 sao.

The Alley đã xử lý vụ việc ngay trong buổi tối hôm đó (10/4), bằng việc cách chức nhân viên thu nhân (cũng là cửa hàng trưởng) xuống làm nhân viên vệ sinh, đồng thời phạt người này 1 tháng lương.

Tuy nhiên, cơn giận của cộng đồng mạng vẫn chưa lắng xuống.

Post thông báo tạm ngưng phục vụ của The Alley Hà Nội hiện có 1,4 nghìn lượt like, 58 lượt chia sẻ, và 687 lượt bình luận. Top bình luận là những nội dung hô hào tẩy chay, tố nhân viên "thái độ", yêu cầu đuổi việc, đưa cả nhân viên các cơ sở The Alley khác được cho là "láo". Có Facebooker còn comment: "Tôi tặng cậu 1 câu: Sống trên đời, đừng bao giờ coi thường người khác".