Bị “tố” đối xử với Shipper không ra gì, The Alley nhận ngay “bão” 1 sao trên Google

Sáng 10/4, trên một hội nhóm review đồ ăn của Facebook xuất hiện lời tâm sự đầy bức xúc của một shipper làm việc cho Now. Theo lời người này, khi đặt trà sữa cho khách ở The Alley Hàng Bài (Hà Nội), nhân viên thu ngân đã có thái độ coi thường shipper như nói trống không, ném tiền thừa xuống bàn. Khi Shipper vừa ra khỏi quán thì bị nhân viên của The Alley gọi lên công ty, gửi kèm video không có âm thanh để khiếu nại về việc anh đã văng tục và có thái độ không phù hợp.

Chưa rõ độ xác thực của thông tin trên nhưng The Alley đã nhận "mưa" review 1 sao từ cộng đồng mạng. Trên Google review, đánh giá của The Alley Hàng Bài tụt xuống chỉ còn 1,6 với đa phần các nhận xét đều tiêu cực. Thậm chí nhiều review còn viết bằng tiếng Anh để chỉ trích thái độ của nhân viên The Alley.

Đánh giá 4 sao khen chất lượng của trà sữa nhưng cũng chê thái độ phục vụ của nhân viên, khuyên người mua nên mang về thay vì ngồi lại.

Ngay sau sự cố này, Fanpage The Alley Hà Nội cũng nhanh chóng khóa tính năng đánh giá sao nhưng cư dân mạng vẫn tìm được cách "xử lý" thông qua hành động không đề xuất và gửi nhận xét tiêu cực đi kèm.

Dưới đây là những nội dung Shipper đăng tải trên hội nhóm review đồ ăn của Facebook.

THE ALLEY 47 HÀNG BÀI, TẬN CÙNG CỦA MẤT D** TRONG NGÀNH DỊCH VỤ

Hôm nay, tôi xin dành từ "mất d**" cho lối cư xử của bạn nhân viên thu ngân The Alley 47 Hàng Bài, Now.vn từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho các bạn mỗi khi cái bụng sôi lên, cơn khát ùa tới và nghề shipper cũng trở thành "một nghề được việc của xã hội", nhưng tại sao sau bao vụ boom hàng và đến nay lối cư xử thiếu tôn trọng delivery vẫn tồn tại ở một thành phố văn minh, nơi mà con người sống với nhau bằng sự tôn trọng lẫn nhau

Ngày 22/02/2019, Trong ca làm việc buổi sáng của shipper full-time Foody Nguyễn Q. A, sau khi vào order một cốc trà sữa cho khách (Mặc dù hệ thống The Alley có tool của foody nhưng shipper vẫn phải order và trả tiền như khách bình thường, điều này khiến thời gian chờ lâu hơn và tỷ lệ giao trễ giờ so với các quán khác cao vượt trội), vì vậy có nghĩa là shipper cũng là khách nhưng thái độ của nhân viên thu ngân được đánh giá là lối cư xử của "hạng vô học" khi nói trống không với shipper "Mang tiền qua đây" và yêu cầu đưa tiền tận tay.

Dù hơi có sự khó chịu trong lối hành xử của bạn nhân viên thu ngân, nhưng shipper vẫn nhẹ nhàng làm theo, đáp lại yêu cầu của mình, bạn nhân viên thu ngân sau khi chốt số lượng và lấy tiền thừa từ trong hộp đã có một hành động "mất d**" khi ném tiền xuống bàn (Hệ sinh thái dịch vụ của chúng ta chưa ai dám dạy nhân viên của mình ném tiền của khách xuống bàn, nhưng đó mới chỉ là phần đầu của sự "mất d**" trong cách phục vụ của nhân viên The Alley 47 Hàng Bài)

Sau khi cảm thấy mình bị coi thường, shipper có phản ứng bằng cách không nhận tiền vội và hỏi "Tại sao mình đưa các bạn tiền tận tay nhưng các bạn lại nói trống không và ném tiền xuống bàn như thế" (Theo tường thuật thì đúng là phản ứng của shipper là có to tiếng với nhân viên, điều này là khách quan theo phản ứng bực tức với thái độ của nhân viên)

Ngay sau đó, bạn nhân viên giao đồ lịch sự nói rằng "Thôi anh cầm đồ giao cho khách giúp em" nhưng với bạn thu ngân vẫn với khuôn mặt như phụ nữ "rong k***" 27 ngày một tháng thì vẫn không nhận được lời xin lỗi với hành động nói trên

Tôi xin nhấn mạnh từ "ném" vì phản ứng của bạn shipper không vì lối nói trống không mà vì hành động "ném tiền" như là bố thí shipper mặc dù đó là tiền thừa (Nếu bạn nào có người thân hoặc bản thân làm shipper thì sẽ thấy hành động đó "rác rưởi" như thế nào, và đặt mình vào một cương vị người khách sẽ cảm nhận được)

Vừa ra khỏi quán thì các con trời lập tức gửi video KHÔNG CÓ ÂM THANH và khiếu nại lên công ty với lý do "Shipper văng tục và có thái độ không phù hợp với nhân viên", lập tức tài khoản của shipper bị khóa (Đó là sự thể hiện tôn trọng đối tác nhưng sau đó Now.vn cho chúng ta thấy là những kẻ làm ăn chộp giật, một mặt thì lấy hình ảnh shipper đáng thương ra quảng bá, một mặt thì coi thường đội ngũ delivery, hành động của đội ngũ văn phòng thiếu chuyên môn được cho là thích gây khó dễ từ lâu, bạn nào làm hoặc có người quen làm chắc chắn sẽ hiểu).

Nhận được yêu cầu quay lại quán từ công ty, shipper trực tiếp đến hỏi lý do và tận cùng của sự "mất d**" lên tới đỉnh điểm khi bạn Thu ngân đứng dậy dõng dạc

"Gọi bảo vệ đuổi THẰNG **Ó này ra ngoài"

Tới đây, tôi không biết phải đánh giá thế nào về lối hành xử của nhân viên The Alley đối với khách hàng của mình, Shipper mặc chiếc áo đỏ thì thành Shipper còn họ cởi áo ra có khi lại là nhân viên văn phòng, nhưng một điểm chung là họ đều đáng được tôn trọng, nhưng tại sao phải nhận thái độ đó, nhân viên coi thường shipper cũng chính là coi thường khách đặt hàng qua ứng dụng và đương nhiên chất lượng dịch vụ và chất lượng từng sản phẩm họ mang đến cũng tồi tệ tỷ lệ thuận với chính sự coi thường ấy.

Ai trong đời cũng có một nghề để nuôi sống bản thân mình và gia đình, bạn ấy cũng có gia đình cũng chạy 12 tiếng ngoài đường một ngày dưới cái trời nắng nóng để kiếm tiền lo cho gia đình mình mới được tính lương gần 150 nghìn một ngày, nó không đáng, thái độ thiếu tôn trọng shipper cũng chính là thái độ thiếu tôn trọng khách hàng đặt đồ của mình.

Và lời cuối, dù là bán hàng hay shipper (Đôi khi tự bán tự ship) thì ai cũng đáng được tôn trọng và hãy tẩy chay để tạo ra hệ sinh thái dịch vụ mà ở đó ai cũng tôn trọng nhau bất kể là shipper hay bán hàng, biết rằng viết những lời này chính là đạp đổ bát cơm của bao nhiêu người nhưng chúng ta sẽ nói không với hệ sinh thái dịch vụ thiếu sự tôn trọng khách hàng ấy.