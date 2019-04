Sau vụ trà sữa The Alley bị tố coi thường shipper, nữ thu ngân kiêm cửa hàng trưởng bị cách chức, chuyển làm nhân viên vệ sinh?

Sau hàng loạt ồn ào ập đến ngành dịch vụ khiến cho Aroma Resort và Burger King bị cộng đồng mạng đánh giá 1 sao hàng loạt, thì mới đây, thương hiệu trà sữa nổi tiếng của giới trẻ The Alley cũng trở thành tâm điểm bị chỉ trích dữ dội. Cụ thể, sáng nay một anh chàng shipper có tên N.Q.A làm việc cho Now đã bức xúc đăng đàn kể về câu chuyện bị nhân viên thu ngân của The Alley 47 Hàng Bài (Hà Nội) xem thường, vứt tiền thừa xuống bàn, nói năng trống không, thậm chí còn quay clip không có âm thanh tố cáo ngược lại shipper với công ty, cho rằng anh đã văng tục có những lời nói không đúng mực.

Shipper trong tình cảnh trên ngay lập tức bị công ty khóa tài khoản không cho tiếp tục làm việc, và yêu cầu phải quay lại quán trà sữa The Alley 47 Hàng Bài nếu muốn biết thêm lý do. Quá bức xúc vì vụ việc này, shipper đã quay lại nhưng ngay lập tức đã bị cô gái thu ngân ban nãy đứng dậy dõng dạc văng tục, bảo bảo vệ đuổi shipper ra ngoài.

Câu chuyện sau khi đăng đàn ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, nhất là các hội nhóm chuyên gia review về ẩm thực lớn. Và rồi tai họa giáng xuống The Alley khi bị hàng loạt dân mạng "3 máu 6 cơn" tấn công fanpage The Alley, đồng thời hàng loạt lời nhận xét với đánh giá 1 sao khiến cho vụ việc trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, ban lãnh đạo của The Alley ngay lập tức đưa ra phương án xử lý. Một người dùng mạng (được cho là nắm toàn bộ vụ việc và đăng đàn tìm lại công bằng cho shipper N.Q.A) đã chia sẻ hướng giải quyết của đại diện The Alley Hà Nội như sau:

"KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG VÀ HƯỚNG XỬ CỦA ĐẠI DIỆN THE ALLEY.

Trước hết xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn trong group nhằm xây dựng một môi trường dịch vụ văn minh bình đẳng. Khoảng 1 tiếng trước sau khi được đăng tải lên group, bài viết đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên thu ngân The Alley 47 Hàng Bài đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các bạn trong group, mình cảm thấy group của chúng ta thực sự là môi trường khách quan để đánh giá và nhìn nhận đa chiều nhất về chất lượng dịch vụ của nói chung và của Hà Nội chúng ta nói riêng

Sau khi nhận được phản hồi từ phía mình và đông đảo các bạn trong group, đại diện The Alley đã đưa ra phương án giải quyết xin số điện thoại và mời trực tiếp shipper N.Q.A lên văn phòng đại diện để gửi đến bạn và các bạn shipper khác lời xin lỗi. Trái ngược với thái độ của nhân viên thì phía đại diện công ty nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình, và yêu cầu được xin lỗi đến toàn thể các bạn đã và đang sử dụng dịch vụ của The Alley, về phần này xin các bạn có sự nhận xét, bản thân mình chỉ tường thuật lại tất cả những gì mình trao đổi với đại diện công ty.

Về phía bài viết, có một số ý kiến trái chiều cho rằng bản thân mình là đối thủ cạnh tranh gây "bão truyền thông" để đánh đối thủ, nhưng mình xin đính chính lại, mình là người chủ động liên hệ với The Alley để đưa ra hướng giải quyết và thực sự ngồi viết bài 1 tiếng, đầy những đắn đo và áp lực khi đó là bát cơm của rất nhiều người và mình đã xin chủ động xóa bài để không ảnh hưởng quá nhiều tới hoạt động của cả hai dịch vụ là Now và The Alley.

Về hướng xử lý công ty đã đưa ra biện pháp xử lý như sau:

- Cách chức nhân viên thu ngân (đồng thời là cửa hàng trưởng) xuống làm nhân viên vệ sinh.



- Phạt 1 tháng lương.



Đây cũng sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình làm việc bảo vệ người khác nhưng bị coi là "thất đức" này. Rất mong sự thông cảm từ các bạn. Một hệ sinh thái dịch vụ lành mạnh chỉ khi có cộng đồng chung tay xây dựng, muốn một xã hội văn minh thì cả xã hội phải thực sự là chiếc gương phản chiếu nó, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống



Thân gửi, và thông tin tới các bạn".

Bài đăng này ngay lập tức cũng thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người, nhất là những ai theo dõi vụ việc ngay từ đầu. Và nhiều bình luận đã được chia sẻ, đa phần dân mạng đều cảm thấy The Alley đã khéo léo khi nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình và có phương án xử lý khủng hoảng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, một số người khác lại không đồng tình với việc The Alley không đuổi việc nữ thu ngân (kiêm cửa hàng trưởng) có thái độ không đúng mực với shipper N.Q.A, mà chỉ cách chức và phạt 1 tháng lương.

Bất ngờ thay, bài viết này trong khi đang nhận thêm nhiều sự chú ý thì anh chàng đăng đàn đã xóa đi. Cứ tưởng vụ việc đến đây sẽ có hồi kết nhưng hành động xóa bài bỗng khiến nhiều người một lần nữa trở nên hoang mang. Vậy nội dung trên có phải là phản hồi chính thức của The Alley hay không? Hay đằng sau đó còn gì uẩn khúc? Thôi thì hai câu hỏi này hy vọng sẽ sớm được người trong cuộc lên tiếng công khai, tránh hưởng đến việc kinh doanh của The Alley và Now.