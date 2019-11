Bàng hoàng không thể nhận ra đây lại là So Ji Sub, mới công khai người yêu kém 17 tuổi sao lại già và tăng cân thế này?

Sau thời gian dài im ắng, mới đây So Ji Sub đã xuất hiện tại một sự kiện ở Seoul. Xuất hiện tại sự kiện, khá nhiều người bàng hoàng vì diện mạo mới của "ông chú hoàng kim" So Ji Sub.

So Ji Sub diện vest xanh, bên trong là áo thun khá trẻ trung. Tuy nhiên, với kiểu tóc dài xoăn, để râu ria mép thì So Ji Sub trông già hơn khá nhiều so với vài tháng trước đây. Không chỉ vậy, không khó để nhận ra, nam tài tử còn có dấu hiệu tăng cân.

Nhiều fan hâm mộ còn bày tỏ, họ không thể nào nhận ra đây lại chính là So Ji Sub một thời bởi ngoại hình có phần xuống dốc như thế này. So Si Sub vẫn nổi tiếng là người đàn ông sở hữu phong cách thời trang có phần đặc biệt thế nhưng để sụt giảm nhan sắc như thế này thì có lẽ là lần đầu tiên.

Mặc dù có vẻ kém sắc hơn trước đây nhưng có thể thấy tâm trạng của So Ji Sub khá vui vẻ và thoải mái. Anh liên tục vui vẻ nói chuyện cùng mọi người và thoải mái cười đùa.

Tháng 5/2019, So Ji Sub chính thức xác nhận đang hẹn hò cùng bạn gái kém 17 tuổi. Thời điểm đó có nhiều tin đồn liên quan tới hôn sự của So Ji Sub với bạn gái nhưng nam tài tử đều giữ im lặng.