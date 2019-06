Tài tử So Ji Sub "tậu" biệt thự trăm tỉ để đón bạn gái kém 17 tuổi về dinh, chuẩn bị làm hàng xóm với BTS?

Ngày 15/6, tin đồn nam tài tử So Ji Sub đã tậu biệt thự để chuẩn bị đón cô dâu mới về nhà. Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên đã công khai tình cảm với nữ phát thanh viên/phóng viên đài SBS kém 17 tuổi. Chính vì vậy, người hâm mộ có thêm niềm tin vào thông tin này.

Các phương tiện truyền thông về bất động sản cũng xác nhận vào tháng 11 năm ngoái, So Ji Sub đã mua một căn hộ trong "Hannam Hill" - khu căn hộ phức hợp sang trọng bậc nhất xứ Hàn nằm ở Hannamdong, quận Yongsan, Seoul. Hannam Hill được biết đến là khu chung cư đắt đỏ, đây cũng là nơi ở của các ngôi sao nổi tiếng như Ahn Sung Gi, Han Hyo Joo, ca sĩ Lee Seung Chul và nhóm nhạc quốc tế BTS. Được biết căn hộ của So Ji Sub có giá lên tới 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng).

Tài tử So Ji Sub và bạn gái kém anh 17 tuổi Cho Eun Jung. Cặp đôi được đồn về chung một nhà...

... và sẽ thành hàng xóm của BTS

Ngay sau đó, công ty 51K của So Ji Sub đưa ra thông báo đính chính: "Đúng là So Ji Sub đã mua một biệt thự mới ở Hannamdong vào tháng 11 năm ngoái và có kế hoạch chuyển đến đó ở". Tuy nhiên công ty của nam diễn viên phủ nhận việc anh chuẩn bị kết hôn và cho rằng "còn quá sớm để quyết định việc đó".

Nam diễn viên mua căn biệt thự này không phải với mục đích kết hôn: "Tôi đã chuyển đến Hannam trong thời gian tìm mua nhà mới. Vào thời điểm tôi mua căn nhà đó thì cũng là lúc tôi đang quen bạn gái hiện tại (phát thanh viên Cho Eun Jung) nên mới có sự hiểu lầm rằng tôi mua nhà để chuẩn bị cho việc kết hôn. Tôi và Cho Eun Jung đều rất nghiêm túc với mối quan hệ này nhưng còn quá sớm để nói về chuyện hôn nhân lúc này".



Đây không phải lần đầu tiên có tin đồn về việc So Ji Sub kết hôn cùng Cho Eun Jung. Vào tháng 4 năm ngoái, nam diễn viên cũng bị bắt gặp đang đi mua nhẫn cho bạn gái. Đầu năm nay, Cho Eun Jung cũng thông báo kết thúc hợp đồng với công ty của mình và rút khỏi ngành phát thanh. Vì vậy việc mua nhà lần này mới lại một lần nữa làm dấy lên tin đồn hai người sẽ kết hôn.

So Ji Sub là một trong những ngôi sao đình đám nhất xứ Hàn với đời tư trong sạch kể từ khi anh ra mắt. Vì thế khi lần đầu tiên So Ji Sub công khai chuyện tình cảm với Cho Eun Jung đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, việc Cho Eun Jung kém anh tận 17 tuổi càng làm thu hút thêm sự chú ý của công chúng.

Nguồn: Sports Chosun