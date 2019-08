So Ji Sub và tình yêu ở tuổi 42: Sau 20 năm chờ đợi cuối cùng cũng đã đủ dũng khí để yêu đương, chân chính bảo vệ người con gái của riêng mình

Nhiều năm về trước, So Ji Sub từng tâm sự rằng anh vốn không phải là người thuộc về những khoảng không gian ồn ào và náo nhiệt. Khác với hình ảnh một chàng ca sĩ bùng nổ trên sân khấu ca nhạc, lạnh lùng trên sàn diễn thời trang, đa sắc màu trong phim ảnh thì ở ngoài đời thật, nam diễn viên lại là người hướng nội, lười giao tiếp thậm chí là ngại nói chuyện.

Người ta nói đùa rằng So Ji Sub giống như "trạch nam", chọn ngôi nhà mình là nơi an toàn nhất cho bản thân.

So Ji Sub bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 18 tuổi. Ngày ấy, showbiz với So Ji Sub tưởng chừng chỉ gói gọn ở sàn diễn chữ T mà anh thử sải bước. Rồi showbiz với So Ji Sub đã rộng mở hơn với sân khấu âm nhạc, phim ảnh... và vô vàn thử thách.

Về sự nghiệp, người ta có thể dành cả ngày để nói về anh, gã đàn ông chẳng sở hữu vẻ ngoài lãng tử như nhiều soái ca ngày ấy. So Ji Sub như một viên đá thô mà qua thời gian được mài giũa càng trở nên hoàn hảo. So Ji Sub đã có nhiều năm dài cô đơn, lựa chọn làm kẻ độc hành đi trên con đường đời của mình và để lại phía sau bao câu hỏi: Liệu cô gái nào sẽ chạm được trái tim người đàn ông ấy.

Tuổi 21, So Ji Sub gặp người con gái đầu tiên trong cuộc đời mình - Kim Hyun Joo. Cô gái đầu tiên So Ji Sub thừa nhận là người yêu. Khi ấy, So Ji Sub nghĩ tình yêu là tất cả, chỉ cần quyết tâm đến cùng là có thể bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của tuổi 21 tràn đầy năng lượng và khí thế. Tình yêu như mầm non gặp giông to bão lớn cứ lay lắt sống rồi một ngày vỡ vụn.

Là những ngôi sao trẻ, chưa tìm được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, cả hai không đủ sức mạnh để có thể chở che cho đối phương cũng như bảo vệ tình yêu vừa mới đâm chồi của mình. Yêu nhau họ không chọn lựa chia tay, chỉ là chia tay chọn lựa họ.

Nhiều năm sau gặp lại, họ dùng đúng sự tôn trọng người cũ để đối đãi với nhau một cách tốt nhất.

Sau khi chia tay Kim Hyun Joo, So Ji Sub dành hết sự nhiệt thành của mình cho công việc. Mối tình đầu ở độ tuổi 20 trong trẻo trở thành ký ức đẹp nhất trong những năm tháng sau này của So Ji Sub. Thế nhưng, nó cũng là nỗi đau, sự e dè để anh mở lòng tìm một người con gái khác.

Suốt nhiều năm dài, So Ji Sub không yêu ai, nhiều người đồn thổi rằng anh không quên được Jim Hyun Joo. Sự thật thế nào có lẽ chỉ So Ji Sub mới trả lời được. Có thể anh vấn vương tình cũ thật hoặc có thể chỉ đơn giản là phản ứng của "con chim sợ cành cong".



So Ji Sub từng tâm sự rằng anh muốn một tình yêu bình thường, không cầu kinh thiên động địa chỉ mong được nắm tay ai đó đi trên phố dài mà không sợ hãi điều gì. Thế nhưng, anh luôn lo sợ rằng không thể bảo vệ được họ bởi sự cay nghiệt của showbiz.

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với bạn gái vì thành thực mà nói, tôi không thể nắm tay cô ấy trên phố, đi xem phim hay cùng ăn tối ở nhà hàng. Tôi luôn thấy rất tồi tệ khi không thể cho cô ấy những điều đơn giản", So Ji Sub chia sẻ.

Trong suốt những năm tháng trước, người ta từng đồn đại nhiều điều, ghép đôi anh với cô này cô nọ. Thế nhưng, So Ji Sub chưa từng một lần xác nhận.

Và rồi, ngày đó cũng đến, ngày So Ji Sub tìm được mảnh ghép còn lại cho cuộc đời mình - nữ phát thanh viên kém anh tới 17 tuổi đang làm việc cho đài SBS - Cho Eun Jung. 17/5/2019 - Dispatch - trang săn tin hàng đầu Hàn Quốc khiến cả showbiz chấn động vì loạt ảnh So Ji Sub hẹn hò cùng Cho Eun Jung.

Trong ảnh, anh ăn vận đơn giản và trẻ trung sánh đôi cùng bạn gái đi trên phố, cả hai còn dừng lại để mua cà phê như bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào. Thậm chí, anh còn không buồn bịt khẩu trang như những cặp đôi nổi tiếng.

Nhìn hình ảnh So Ji Sub sánh đôi cùng bạn gái trên phố người ta chợt hiểu rằng tình yêu luôn cần 2 chữ: Đúng lúc. So Ji Sub đã gặp được người con gái anh yêu đúng thời điểm anh có thể dễ dàng bảo vệ họ. Bằng chứng là khi tin So Ji Sub hẹn hò được đăng tải, cô gái anh yêu nhận được sự bảo vệ từ rất nhiều fan hâm mộ của anh.

Thậm chí, trong tâm thư của mình, So Ji Sub cũng khẳng khái lên tiếng: "Thật khó khi để nói ra điều này nhưng tôi đã gặp được người đặc biệt, cô ấy khiến trái tim tôi an tĩnh lại và luôn ủng hộ tôi. Chúng tôi đang có mối quan hệ tốt đẹp nhưng vẫn còn nhiều điều phải cẩn trọng...

Hóa ra trên đời này, đâu cần một tình yêu kinh thiên động địa, đâu cần một người yêu hoàn hảo, chỉ cần gặp một người khiến trái tim ta an tĩnh, bình yên nắm tay họ cùng già đi là hạnh phúc rồi.

Ở tuổi 42, So Ji Sub đã tìm được người con gái như vậy.